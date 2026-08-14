Por: Noticiero 90 minutos

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El sismo registrado el pasado 10 de agosto en Colombia obligó a las autoridades a modificar la logística de atención forense, principalmente por los daños en la infraestructura de la sede de Medicina Legal en Cali. Por esta razón, muchos de los procesos fueron trasladados a Palmira, ciudad que se convirtió en el centro de recepción y manejo de los cuerpos de las víctimas recuperadas tras el movimiento telúrico. Según información suministrada por el noticiero 90 Minutos, desde el martes siguiente al evento, la sede de Medicina Legal en Palmira comenzó a recibir los cuerpos provenientes de las zonas afectadas, reforzando labores para dar trámite a las entregas correspondientes.

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Luis Felipe Jiménez, quien hace parte de la zona judicial y fiscal de Palmira, indicó que algunos cuerpos, plenamente identificados, permanecen en la sede de Medicina Legal de Palmira sin ser reclamados por sus familias. Entre estos se encuentran personas como Esperanza Jiménez, Juan Felipe Ramírez García, Alejandro Martínez Prado, Miguel Enrique Auchar, Gloria Inés Jiménez, Daniel David García Mosquera, María Isabel Jiménez Escarria, Olga Borja, Cecilia Laguna, María Tulia Vera, Luz Aida Hincapié, Gustavo Arley López, María del Socorro Hincapié y María Nelsy Hincapié. Jiménez precisó: "Tenemos varios cuerpos sin reclamar plenamente identificados", destacar la importancia de que los familiares se acerquen para avanzar en el proceso de entrega.

El procedimiento que deben seguir los allegados inicia acercándose directamente a Medicina Legal para recibir el oficio de la Fiscalía que autoriza la entrega del cuerpo. A esto se suma la exigencia de acudir junto a representantes del servicio funerario, quienes se encargan del traslado posterior. Jiménez explicó que, en este acto, se entrega simbólicamente el cuerpo a los familiares y materialmente a la funeraria, garantizando así un proceso con respeto y formalidad.

De acuerdo con las autoridades, la sede de Palmira ha sido fundamental en la respuesta institucional, logrando la entrega de más de 80 cuerpos a las familias de las víctimas. Este punto ha sido vital para gestionar la crisis y ofrecer acompañamiento en una de las fases más delicadas tras el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos para reclamar un cuerpo en Medicina Legal en Palmira tras el sismo?

Para reclamar un cuerpo en la sede de Medicina Legal en Palmira, los familiares deben acercarse primero a la institución y solicitar el oficio expedido por la Fiscalía que autoriza la entrega. Es necesario acudir acompañados del servicio funerario, ya que este se encarga de recibir el cuerpo materialmente mientras los allegados lo hacen simbólicamente, según explicaron las autoridades en 90 Minutos.

¿Quiénes son las personas identificadas cuyos cuerpos esperan ser reclamados en Palmira tras el sismo en Colombia?

Entre las personas plenamente identificadas cuyos cuerpos continúan sin ser reclamados, se encuentran Esperanza Jiménez, Juan Felipe Ramírez García, Alejandro Martínez Prado, Miguel Enrique Auchar, Gloria Inés Jiménez, Daniel David García Mosquera, María Isabel Jiménez Escarria, Olga Borja, Cecilia Laguna, María Tulia Vera, Luz Aida Hincapié, Gustavo Arley López, María del Socorro Hincapié y María Nelsy Hincapié, según información del noticiero 90 Minutos y declaraciones del funcionario Luis Felipe Jiménez.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.