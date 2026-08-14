Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En medio de las difíciles circunstancias generadas por el reciente terremoto, en diversas regiones del país se han organizado campañas solidarias con el fin de brindar apoyo a las familias que enfrentan la pérdida de sus hogares. Una de estas iniciativas nace en Ibagué, bajo el liderazgo de Mariana Mendoza Jiménez, estudiante de enfermería en la Universidad del Tolima. Motivada por la difícil situación que viven sobre todo bebés, niños y mujeres embarazadas, Mariana decidió tomar acción y crear una recolecta de ayudas para responder a las necesidades más urgentes causadas por la emergencia.

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De acuerdo con Mariana Mendoza, su preocupación se centra en aquellas personas vulnerables que lo perdieron prácticamente todo. "No puedo ser indiferente ante tantas familias que perdieron sus vidas, sus hogares, sus casas, perdieron prácticamente todo", expresó la joven, quien aunque nació en Cali, Valle del Cauca, actualmente reside en Ibagué. Su propuesta es recolectar donaciones materiales y económicas, uniendo fuerzas para asistir, especialmente, a menores y madres gestantes en las zonas más afectadas.

La logística definida por Mariana contempla la recepción de ayudas en la ciudad de Ibagué, para posteriormente trasladarlas hasta Pereira y otros lugares del Eje Cafetero. Un grupo de voluntarios será el encargado de llevar los elementos directamente a las familias damnificadas, evitando que las donaciones se limiten únicamente a un centro de acopio y asegurando su entrega a quienes realmente las necesitan.

Para quienes deseen vincularse, existen diversas alternativas: es posible acercarse hasta manzana 29, casa 4, en el barrio Santa Ana de Ibagué, para entregar pañales, leche, toallitas, ropa y otros productos de higiene. También se puede aportar en dinero a través de los canales Nequi (318 728 5247) y Bancolombia (cuenta de ahorros 59797056841), cuyo titular es la propia Mariana Mendoza Jiménez. Además, se recomienda que cualquier medicamento o suplemento donado esté vigente y en óptimo estado, según indicaciones de la organizadora.

La importancia de difundir la iniciativa es otro de los llamados realizados por Mariana, quien invita a compartir su labor social para incrementar el número de aportes y así llegar a más personas en situación de vulnerabilidad. La campaña seguirá en funcionamiento mientras se sigan presentando necesidades en Pereira y el Eje Cafetero, contando con el apoyo de voluntarios para entregar directamente las ayudas. "Colombia necesita de todos nosotros", concluyó Mariana Mendoza, resaltando el papel fundamental de la solidaridad en tiempos de crisis.

¿Cómo puede aportar una persona a la campaña de donaciones para familias afectadas por el terremoto?

La campaña liderada por Mariana Mendoza Jiménez ofrece varias formas de apoyo: se puede donar insumos como pañales, leche, toallitas, ropa o productos de higiene llevándolos a la dirección manzana 29, casa 4, barrio Santa Ana en Ibagué, o realizar aportes económicos a través de Nequi o Bancolombia, con Mariana Mendoza Jiménez como titular. Además, quienes no puedan donar físicamente pueden ayudar difundiendo la información para que llegue a más personas.

¿Qué tipo de ayudas se están recolectando para los afectados en Pereira y el Eje Cafetero?

De acuerdo con la organizadora, los aportes que se solicitan incluyen productos esenciales para bebés, niños y mujeres embarazadas, como pañales, ropa, leche, toallitas y productos de higiene. También se aceptan medicamentos y suplementos, siempre que estén en buen estado y dentro de su fecha de vigencia, para garantizar la seguridad de los beneficiarios durante la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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