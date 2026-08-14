Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El reciente sismo que sacudió Pereira el pasado lunes dejó secuelas significativas en la infraestructura de alumbrado público de la ciudad, operada por Ilumina Pereira. De acuerdo con lo informado por El Diario, los daños hasta ahora identificados ascienden a aproximadamente $1.000 millones, afectando especialmente luminarias, postes y otros componentes esenciales del sistema. Esta cifra, sin embargo, es preliminar y podría incrementarse a medida que avanzan las labores de revisión y se encuentran nuevas afectaciones derivadas del movimiento telúrico.

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Ilumina Pereira, responsable de la operación del alumbrado público en la ciudad, ha enfocado sus esfuerzos en la inspección minuciosa de los diferentes sectores. Estas acciones buscan identificar los puntos que impliquen riesgo para los ciudadanos y restituir el servicio donde sea posible. Según la empresa, se están llevando a cabo acciones de atención no solo para reparar las afectaciones evidentes, sino también para localizar aquellas zonas que, por la magnitud del temblor, podrían enfrentar problemas en el corto plazo.

Ante el panorama de constantes hallazgos de nuevos daños, la organización hizo un llamado a la comunidad para que reporte luminarias con riesgo de caída y postes averiados. Esto se puede hacer por medio de las líneas de atención dispuestas: 310 303 3349 y 321 526 2038. El objetivo es actuar de manera coordinada para prevenir incidentes y proteger la integridad de los habitantes, en tanto el restablecimiento del servicio depende de la normalización de la energía en los distintos sectores de Pereira.

Ilumina Pereira recalcó que si algún sector ya cuenta con energía eléctrica y las luminarias siguen apagadas, los ciudadanos pueden avisar por las líneas mencionadas, agilizando así la restauración del servicio. Además, la empresa expresó su solidaridad con todas las personas perjudicadas por el terremoto y resaltó la necesidad de la cooperación y la unión entre los ciudadanos en momentos de emergencia. El mensaje institucional resume este espíritu colaborativo: “Juntos iluminamos una Pereira más segura”.

¿Cuáles son las mayores afectaciones en el alumbrado público de Pereira tras el sismo?

De acuerdo con El Diario, los principales daños en Pereira afectan luminarias, postes y otros elementos integrados en el sistema de alumbrado público. Aunque la cifra estimada de daños es de $1.000 millones, se trata solo de un balance inicial, ya que continúan las inspecciones y podrían descubrirse nuevas afectaciones causadas por el sismo.

¿Cómo puede la ciudadanía reportar daños en el alumbrado público de Pereira?

Ilumina Pereira recomendó a las personas reportar luminarias en riesgo o postes averiados a través de los números telefónicos 310 303 3349 y 321 526 2038. Con estos reportes, la empresa puede identificar y atender de manera más eficiente los puntos críticos, favoreciendo la prevención de accidentes y el restablecimiento del servicio.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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