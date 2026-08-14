La Alcaldía de Cali estableció una ruta de atención para los propietarios y residentes cuyos inmuebles hayan sufrido afectaciones como consecuencia del terremoto.

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La Administración informó que está recibiendo los reportes de la ciudadanía y que las visitas técnicas serán programadas de acuerdo con el nivel de urgencia identificado en cada caso.

La recomendación es entregar la información solicitada y seguir las indicaciones de las autoridades, especialmente cuando existan daños visibles que puedan comprometer la estabilidad de la construcción.

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🏡¿Tu vivienda o inmueble resultó afectado por el sismo? Estamos atendiendo los reportes de la ciudadanía y realizando las visitas técnicas de acuerdo con el nivel de urgencia de cada caso. ¡Cada reporte activa un proceso de atención!@ViviendaCali pic.twitter.com/t13yrh4U7K — Alcaldía de Cali (@AlcaldiaDeCali) August 14, 2026

¿Qué debe hacer si su vivienda resultó afectada en Cali?

De acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Cali, el primer paso consiste en reportar el inmueble a través del WhatsApp 310 229 9708, correspondiente a la Central de Monitoreo de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencias y Desastres.

En el reporte se debe adjuntar:

Nombre.

Número de cédula.

Teléfono.

Registro fotográfico de los daños.

Dirección del inmueble.

Tipo de afectación.

La Alcaldía contempla cinco categorías para describir los daños:

Colapso total: desplome total de la construcción. Riesgo de colapso: edificaciones con daños graves, ladeadas o que presentan riesgo de caer. Colapso parcial: cuando una parte de la construcción se desplomó, como un techo o una pared. Daño estructural: presencia de grietas visibles, roturas o asentamientos. Daño de mampostería: afectaciones en fachadas o paredes cuarteadas.

¿Qué pasa después de hacer el reporte?

Una vez recibido el reporte, la Administración realizará una visita técnica de acuerdo con la urgencia registrada.

Posteriormente, se hará la caracterización del Registro Único Familiar de Emergencia, con el propósito de determinar las condiciones de las personas afectadas.

Después se realizará una evaluación detallada de la estructura para establecer el nivel de afectación. Según la información de la Alcaldía, los inmuebles pueden quedar clasificados en tres escenarios:

Demolición: afectación alta.

afectación alta. Reparación estructural: afectación media.

afectación media. Habitable con daños menores: afectación baja.

Finalmente, las autoridades definirán un plan de acción para intervenir cada caso, con medidas que pueden desarrollarse a corto, mediano o largo plazo.

La Alcaldía hizo un llamado a mantener la calma, seguir las recomendaciones oficiales y no exponerse ingresando a inmuebles que presenten daños estructurales o puedan representar un peligro.

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