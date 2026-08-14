El presidente Abelardo de la Espriella dejó entrever cuál podría ser una de las principales apuestas de su gobierno para el Chocó después del terremoto de magnitud 7,4 que dejó miles de damnificados y graves daños en gran parte del departamento.

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Durante su visita a la región, el mandatario habló de la necesidad de impulsar un ambicioso proyecto de reconstrucción y desarrollo que, según explicó, buscará saldar una deuda histórica con uno de los territorios más golpeados del país.

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Incluso, utilizó una referencia histórica para describir la magnitud de la iniciativa que tiene en mente. “Yo quiero proponer un plan especial, un plan Marshall para el Chocó”, aseguró el presidente durante una conversación con varios medios de comunicación.

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La comparación no es menor. El denominado Plan Marshall fue el programa económico impulsado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para reconstruir varios países europeos devastados por el conflicto.

Aunque el mandatario no entregó detalles concretos sobre los recursos, los plazos o los proyectos específicos que harían parte de la estrategia, sí dejó claro que la iniciativa no estaría enfocada únicamente en atender la emergencia causada por el terremoto.

Su intención, según explicó, es aprovechar el proceso de reconstrucción para impulsar una transformación más profunda en el departamento. “El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera”, afirmó.

El presidente insistió en que la tragedia dejó al descubierto problemas estructurales que durante décadas han afectado a la región.

Por eso, señaló que el plan no se limitará a reparar viviendas o reconstruir la infraestructura destruida por el movimiento telúrico. “Tenemos que reconstruirlos. Hay una gran labor por delante y estoy comprometido en ello”, añadió.

Durante una rueda de prensa, De la Espriella amplió algunos aspectos de la propuesta: “Vamos a hacer un plan especial para el Chocó. Vamos a salir adelante juntos como sociedad y como país bajo una misma bandera que no admite diferencias ideológicas y políticas cuando de la solidaridad se trata”, expresó.

El mandatario aseguró que el Gobierno nacional acompañará a las autoridades locales en las tareas de recuperación y destacó el trabajo adelantado por la administración departamental y los alcaldes de los municipios afectados.

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Además, anunció que designará un gerente especial para coordinar la relación entre el Gobierno nacional y las autoridades regionales. “Voy a designar un gerente especial para que sea el articulador de las necesidades del departamento que dependan del Gobierno nacional”, explicó.

La figura tendría la responsabilidad de coordinar los proyectos relacionados con la reconstrucción, la atención a las víctimas y la ejecución de futuras inversiones.

El presidente también aseguró que realizará visitas frecuentes al departamento para hacer seguimiento a las obras. “Voy a estar viniendo muy seguido y voy a estar muy atento a las obras que tenemos que hacer, a las viviendas que tenemos que construir y reparar para ayudarles a tantas víctimas de este desastre natural”, afirmó.

Por ahora, la propuesta sigue siendo una declaración de intenciones. Sin embargo, el anuncio deja entrever que la reconstrucción del Chocó podría convertirse en uno de los proyectos más importantes del Gobierno durante los próximos meses.

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