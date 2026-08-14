Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella ofreció el jueves por la noche un balance actualizado de las consecuencias del terremoto de magnitud 7,4 que, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ha tenido un fuerte impacto en Colombia, afectando a 15 departamentos y 437 municipios. Las cifras entregadas por la UNGRD reflejan una tragedia de considerables proporciones: hasta ahora se reportan 44.936 familias afectadas, 281 personas fallecidas, 3.971 heridas, 379 desaparecidas, 10.677 viviendas destruidas y 65.841 viviendas con daños. Las autoridades advierten que estos números siguen en aumento a medida que avanzan las horas y las labores de rescate y evaluación continúan.

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En respuesta a la emergencia, varios países como Estados Unidos, Israel, Ecuador y El Salvador han enviado asistencia humanitaria y técnica. Paralelamente, desde las ciudades principales de Colombia han surgido múltiples iniciativas solidarias para asistir a las regiones más impactadas, en particular al departamento del Chocó, uno de los epicentros del sismo. Desde Bogotá, por ejemplo, se envió una delegación compuesta por 30 expertos: 11 pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) —organismo encargado del desarrollo de obras en la capital— y 19 son parte de la regional Bogotá y Cundinamarca de Camacol, gremio del sector de la construcción.

Este equipo especializado tiene la misión de inspeccionar detalladamente edificaciones públicas y hogares en Chocó, con el objetivo de detectar posibles daños en paredes, pisos y estructuras. Según Guillermo Escobar Castro, director general del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), estos profesionales se sumarán al equipo de ingenieros del IDIGER ya presente en la región. En una de sus primeras intervenciones, realizaron una revisión estructural al coliseo principal de Quibdó, donde, de acuerdo con el IDU, no se identificaron daños estructurales que pusieran en riesgo la seguridad, aunque se restringió preventivamente el uso de ciertas áreas.

Finalizada la etapa de búsqueda y rescate, la Gobernación del Chocó informó que comienza ahora la fase de respuesta enfocada en la atención humanitaria a los damnificados. Desde el Gobierno Nacional, el presidente anunció que, junto al ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, se buscará el apoyo de las principales constructoras del país para acelerar la reconstrucción. Entre las medidas urgentes, mencionó la entrega de subsidios de arriendo para familias sin vivienda y la firma inminente de un decreto que aliviará el pago de servicios públicos a los hogares gravemente afectados. Además, se destacó el compromiso del sector empresarial para aportar maquinaria y materiales, fundamentales en la remoción de escombros y futuras labores de reconstrucción.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las cifras oficiales del terremoto en Colombia según la UNGRD?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha afectado a 44.936 familias, ha causado la muerte de 281 personas, ha dejado 3.971 heridas y 379 desaparecidas. También se reportan 10.677 viviendas destruidas y 65.841 con daños, cifras que siguen en aumento conforme se avanza en la evaluación de la emergencia.

¿Qué tareas están realizando los ingenieros y arquitectos en el Chocó tras el terremoto?

Los ingenieros y arquitectos enviados desde Bogotá y otras entidades están inspeccionando edificaciones públicas y privadas en el Chocó para evaluar daños estructurales causados por el terremoto. Su labor incluye verificar afectaciones en paredes, pisos, columnas y recomendar medidas inmediatas de seguridad, estabilización y restricción de acceso en zonas de riesgo, como sucedió en el coliseo principal de Quibdó.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.