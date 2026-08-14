Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó a la ciudadanía que varios sectores de la localidad de San Cristóbal, en Bogotá, experimentan suspensión del servicio de agua. De acuerdo con la EAAB, esto se debe a un daño en la línea eléctrica que alimenta los sistemas de bombeo, lo que ha ocasionado la interrupción del suministro en zonas específicas de la localidad. Esta situación surgió en las últimas horas y ha afectado de forma directa a residentes, empresas y servicios esenciales en los sectores afectados.

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Según la información oficial, Enel Colombia, compañía responsable del suministro energético, ya se encuentra adelantando la normalización del servicio de energía. Esto ha permitido a la EAAB iniciar el proceso de estabilización y restablecimiento del acueducto, trabajo que puede extenderse hasta las 6 de la tarde del viernes, conforme a los reportes divulgados. El restablecimiento depende de la completa reactivación del bombeo de agua que fue interrumpido por la falla eléctrica.

Las áreas sin servicio están asociadas a los tanques Quindío y Juan Rey. Estas zonas comprenden desde la diagonal 33 Sur hasta la diagonal 70 Sur, y entre la carrera 11 Este y la carrera 16C Este, así como desde la diagonal 43B Sur hasta la calle 92B Sur, entre la carrera 18A Este y la carrera 11B Este. Entre los barrios afectados destacan Moralba, Nueva Delhi, El Pinar, Altos del Zipa, Nueva Gloria, La Belleza, Los Libertadores, Colmena I, Los Pinares, Santa Rita Sur Oriental, Altos del Zuque, Puente Colorado, El Paraíso, Altamira, Quindío, Juan Rey Sur, Bolonia, Bolonia I, Ciudad Londres I, Doña Liliana, La Cabaña, Villa Diana, Liliana, Juan José Rondón I, Tibaque Sur, Yomasa y Juan Rey (La Paz), entre otros.

Mientras se normaliza el servicio, la EAAB ha dispuesto el envío de carrotanques para abastecer de agua potable a la población afectada. Para solicitar el servicio de carrotanques, los ciudadanos deben comunicarse con la Acualínea 116. Por protocolo, la EAAB da prioridad a clínicas, hospitales y lugares de afluencia pública en la entrega de este recurso esencial. La entidad agradeció la comprensión de los usuarios y reafirmó su compromiso para restablecer el suministro de la manera más rápida posible.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué barrios de Bogotá están sin agua por los daños eléctricos en San Cristóbal?

Actualmente, de acuerdo con comunicados de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), los barrios afectados en San Cristóbal incluyen Moralba, Nueva Delhi, El Pinar, Altos del Zipa, Nueva Gloria, La Belleza, Los Libertadores, Colmena I, Los Pinares, Santa Rita Sur Oriental, Altos del Zuque, Puente Colorado, El Paraíso, Altamira, Quindío, Juan Rey Sur, Bolonia, Bolonia I, Ciudad Londres I, Doña Liliana, La Cabaña, Villa Diana, Liliana, Juan José Rondón I, Tibaque Sur, Yomasa y Juan Rey (La Paz), entre otros que se ubican en las áreas abastecidas por los tanques Quindío y Juan Rey.

¿Cómo solicitar carrotanques de agua durante el corte en San Cristóbal?

La EAAB ha informado que los ciudadanos afectados pueden solicitar el servicio de carrotanques comunicándose a la Acualínea 116. Es importante tener en cuenta que clínicas, hospitales y centros de concentración pública tendrán atención prioritaria durante el corte de agua.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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