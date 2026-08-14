Por: Portal Bogotá

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En medio del reciente sismo que sacudió distintas regiones de Colombia, la movilización de miles de viajeros durante el puente festivo se convirtió en un reto crucial para las autoridades y empresas de transporte en Bogotá. De acuerdo con información publicada en el portal oficial de la Alcaldía de Bogotá, la Terminal de Transporte de la capital colombiana, bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, proyecta recibir a más de 231.000 pasajeros, con un pico de viajeros que superará los 78.000 solo el sábado 15 de agosto. Esta terminal, que conecta Bogotá con más de 600 municipios en todo el país, se mantiene en operación plena a pesar del duelo nacional por las emergencias vividas tras el terremoto del 10 de agosto de 2026.

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Según declaraciones de Rafael González, gerente general de la Terminal de Transporte de Bogotá, la infraestructura está disponible en sus tres sedes principales —Salitre, Norte y Sur— para facilitar el desplazamiento de quienes han visto interrumpidos sus planes por los cierres en la operación aérea o buscan llegar a zonas afectadas como Pereira, Cali, Buenaventura, Manizales y Quibdó. Ante las cancelaciones de vuelos y aeropuertos fuera de servicio, el transporte terrestre se presenta como una alternativa viable y segura, con venta de tiquetes disponible tanto en taquillas oficiales como en portales autorizados.

La movilidad hacia destinos de alta demanda como Sogamoso, Girardot, Ibagué, Cali y Fusagasugá se mantiene fuerte, acompañada de la operación constante del punto satélite de Yomasa en el suroriente de Bogotá, que en jornadas festivas reporta en promedio más de 6.000 usuarios. Esta estrategia busca combatir la informalidad y asegurar viajes organizados, con controles regulares y conductores acreditados.

La Terminal de Transporte, en conjunto con la Policía de Bogotá y la Policía de Tránsito de Bogotá, ha fortalecido su dispositivo de control y prevención, implementando campañas de sensibilización y verificaciones para frenar el transporte informal y asegurar la legalidad en todas las rutas. Entre las recomendaciones entregadas a la ciudadanía resalta la importancia de adquirir los tiquetes solo en puntos autorizados, verificar las condiciones de las vías, desconfiar de ofertas no oficiales y prestar atención especial al viajar con menores, personas mayores o mascotas.

El compromiso, como enfatizó González, es mantener la conectividad regional y brindar un servicio ágil y seguro en tiempos difíciles, dando prioridad a quienes deben movilizarse por causas de fuerza mayor o reencuentros familiares, y garantizando orientación a través de canales oficiales de información.

¿Qué hacer si su vuelo fue cancelado tras el sismo y debe viajar desde Bogotá?

Si su vuelo fue cancelado debido a la emergencia, las autoridades recomiendan consultar las alternativas de transporte terrestre disponibles en la Terminal de Transporte de Bogotá. Puede adquirir tiquetes únicamente en las taquillas oficiales o canales autorizados y verificar previamente el estado de las vías y las instrucciones de las autoridades antes de emprender su viaje.

¿Cuáles son las recomendaciones para viajar seguro desde la Terminal de Transporte de Bogotá en puente festivo?

Se aconseja comprar tiquetes solo en puntos oficiales, verificar las condiciones de las rutas especialmente hacia zonas afectadas, llegar con anticipación y mantener vigilancia permanente sobre niños, personas mayores y equipaje. Además, es importante desconfiar de intermediarios no autorizados y recibir orientación únicamente a través de los canales y líneas oficiales de la Terminal de Transporte de Bogotá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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