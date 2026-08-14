Por: Portal Bogotá

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La seguridad y el bienestar de quienes utilizan el sistema TransMilenio en Bogotá se mantiene como prioridad, según información difundida por la estrategia ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’. Esta iniciativa recalca la importancia tanto de la prevención como de la atención adecuada ante emergencias dentro de buses, estaciones y portales. Ante cualquier incidente inesperado, evento de riesgo o emergencia, se recomienda mantener la calma y seguir siempre las indicaciones del personal autorizado para resguardar la integridad de todos los usuarios.

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Según ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ y datos publicados en las redes oficiales de TransMilenio, es fundamental que las personas conozcan ciertas recomendaciones que robustecen la respuesta ante cualquier eventualidad. Dentro de los buses y recintos del sistema, es importante identificar previamente las puertas y rutas de evacuación. Mantener la calma es clave: se aconseja evitar correr o entrar en pánico, y no comenzar una evacuación hasta que el personal de TransMilenio haya confirmado que es seguro hacerlo. Las instrucciones del personal de TransMilenio y de la Policía de Bogotá deben acatarse de manera rigurosa.

En caso de emergencia médica, se recomienda informar de inmediato al operador del bus o a un policía, para facilitar una respuesta ágil por parte de los profesionales de la salud. Además, si se identifica a personas con dificultades para evacuar, lesiones físicas o en estado de shock, se solicita reportar y brindar apoyo, siempre que sea posible. El manejo de extintores está reservado para quienes se sienten capacitados y solo bajo instrucción adecuada. Así mismo, si ocurre un incidente relacionado con sustancias químicas, la orientación es informar de inmediato al personal y esperar la llegada de organismos especializados sin intentar manejar estos materiales por cuenta propia. En situaciones graves como sismo, incendio o atentado terrorista, no se debe recurrir a los ascensores. También se recomienda no caminar por las vías del sistema, pues estas pueden ser utilizadas por vehículos de emergencia y representan un alto riesgo.

Si durante una emergencia las salidas habituales no funcionan, el protocolo indica halar la palanca de seguridad para soltar o empujar el vidrio de emergencia, y, en última instancia, romperlo si así se requiere, siempre identificando la señalética correspondiente. Para reportar emergencias, se cuenta con la Línea de Emergencias 123 y la Línea 195, ambas disponibles las 24 horas, los siete días de la semana.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los pasos a seguir en una emergencia dentro de TransMilenio?

En una emergencia dentro de TransMilenio, usted debe ubicar las salidas y rutas de evacuación, conservar la calma, seguir las indicaciones del personal del sistema y la Policía, y evitar la evacuación hasta tener instrucciones claras. En emergencias médicas, informe al personal adecuado y apoye a otros usuarios si es posible. No use ascensores en siniestros mayores y diríjase siempre a las salidas señalizadas.

¿Cómo se debe utilizar la salida de emergencia si no funciona de manera convencional?

Si la salida de emergencia no opera normalmente, debe halar la palanca de seguridad para liberar el vidrio, empujarlo o romperlo si es necesario, siguiendo la señalética señalada. Esto permite una evacuación alternativa en situaciones críticas cuando las puertas no se pueden abrir por medios habituales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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