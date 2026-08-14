Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, que se extiende del viernes 14 al lunes 17 de agosto de 2026, Bogotá se prepara para un importante flujo de viajeros. De acuerdo con información de la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), se estima que aproximadamente 979.304 vehículos saldrán de la ciudad y unos 1.006.461 ingresarán en ese período. Ante este gran movimiento, la SDM implementa el plan éxodo y retorno, que busca asegurar la movilidad y seguridad vial, desplegando cerca de 300 personas entre agentes civiles de tránsito, el Grupo Guía y la Policía de Tránsito en los principales corredores de salida y entrada a la capital.

Sigue a PULZO en Discover

Entre las medidas adoptadas destacan la vigilancia constante de la movilidad y la gestión del tráfico en tiempo real, así como la atención oportuna de cualquier situación que pueda afectar el flujo vehicular. Como parte de este plan, se aplicarán operativos especiales, como el reversible de la carrera Séptima los días domingo y lunes desde las 4:00 p. m. Además, se coordinarán acciones con las autoridades de municipios cercanos y se utilizará la intermitencia semafórica en la Autopista Sur, según la dinámica vehicular observada durante las jornadas de éxodo y retorno.

Un aspecto clave para quienes planean regresar a Bogotá el lunes 17 de agosto es la medida de pico y placa regional, que regulará el ingreso de vehículos por los nueve corredores viales asignados. De 12:00 m. a 4:00 p. m., únicamente podrán ingresar vehículos con placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6 y 8), mientras que de 4:00 p. m. a 8:00 p. m. lo harán los de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Esta restricción aplicará en la Autopista Norte, Autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, avenida carrera Séptima, avenida Boyacá y vía al Llano, vía Suba-Cota, vía a La Calera y vía a Choachí.

La Secretaría Distrital de Movilidad recomienda a quienes regresan programar su viaje con suficiente anticipación y revisar el horario según la terminación de su placa, para evitar sanciones y contribuir a una movilidad más fluida. El llamado también se extiende a la responsabilidad en carretera: verificar condiciones técnico-mecánicas del vehículo, respetar normas de tránsito y límites de velocidad, y evitar conducir bajo efectos del alcohol. Aunque el Distrito refuerza la presencia y gestión en las vías, la seguridad depende de las decisiones que cada persona adopte al volante.

¿Cómo funcionará el pico y placa regional en Bogotá durante el puente festivo?

El lunes 17 de agosto de 2026, la medida de pico y placa regional limitará el ingreso de vehículos a Bogotá según el último dígito de la placa. De 12:00 m. a 4:00 p. m. solo podrán ingresar vehículos con placas pares; de 4:00 p. m. a 8:00 p. m., placas impares, en los nueve corredores viales establecidos por la Secretaría Distrital de Movilidad.

¿Qué recomendaciones hace la Secretaría Distrital de Movilidad para viajar durante el puente festivo?

La SDM sugiere planear el viaje con anticipación, verificar el horario de ingreso según la placa, revisar el estado técnico del vehículo, respetar las normas viales y no conducir bajo efectos del alcohol. Además, enfatiza que la seguridad vial depende tanto de la gestión distrital como del comportamiento de cada persona en carretera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z