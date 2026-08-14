Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un reciente intento de hurto en el barrio Modelia, ubicado en la localidad de Fontibón, evidenció las estrategias cada vez más complejas que emplean las bandas dedicadas al robo de residencias en Bogotá. De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad, la banda estaba compuesta por dos hombres y dos mujeres, quienes previamente identificaron la vivienda que pretendían asaltar. Para lograr su objetivo, recurrieron a la distracción de un perro y procedieron a forzar una de las rejas de seguridad, mostrando un modus operandi sofisticado y planificado.

Sigue a PULZO en Discover

La grabación del hecho revela cómo los dos sujetos usaron una “escalera humana” –técnica en la que una persona sube sobre otra– para lograr el ingreso a un apartamento ubicado en un segundo piso. Sin embargo, su accionar no pasó desapercibido: el sistema de videovigilancia permitió que funcionarios monitorearan la escena en tiempo real y alertaran rápidamente a las patrullas de la Policía Nacional que estaban cerca.

Gracias a esta rápida reacción de las autoridades, uno de los hombres, conocido como “campanero” (quien se encarga de vigilar y alertar al grupo en caso de peligro), fue capturado junto con su cómplice, que intentó ocultarse en el balcón. Mientras tanto, las dos mujeres lograron escapar antes de la llegada de la Policía Metropolitana de Bogotá. Los hombres detenidos quedaron bajo custodia de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la ley por los delitos de daño en bien ajeno y tentativa de hurto.

Este caso particular adquiere relevancia en medio de un aumento en los hurtos a residencias en la ciudad. Según la Policía Nacional, entre enero y febrero de 2026 se reportaron 1.139 denuncias de robos a viviendas, un incremento del 12,3 % respecto al mismo periodo de 2025, lo que significa más de 20 hurtos diarios. Un informe posterior señala que la cifra acumulada del año ascendió a 2.252 casos, aproximadamente un 6,4 % más que el año pasado. Entre las localidades con mayor número de reportes figuran Suba, Engativá, Kennedy, Usaquén y Bosa, y la Secretaría Distrital de Seguridad advierte que el 29 % de estos robos ocurre en la madrugada, cuando muchas casas permanecen solas.

Ante esta situación, la Policía recomienda que tanto administradores como residentes verifiquen y mantengan actualizados los sistemas de seguridad, se abstengan de revelar información sensible en redes sociales y estén atentos para reportar cualquier comportamiento extraño a las autoridades, especialmente a la Línea 123.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo funcionan las bandas de apartamenteros en Bogotá?

Las bandas de apartamenteros en Bogotá suelen identificar cuidadosamente sus objetivos y emplean distracciones, como el uso de mascotas, para no levantar sospechas. Utilizan herramientas para vulnerar la seguridad de las viviendas y, en ocasiones, trabajan en grupo usando técnicas como la “escalera humana” para acceder a áreas de difícil alcance. Estos grupos suelen tener integrantes que cumplen diferentes roles, como el “campanero”, encargado de alertar al grupo ante el arribo de la autoridad, y se apoyan en la coordinación y el sigilo para cometer los delitos, tal como lo evidenciaron las grabaciones de seguridad en el caso de Modelia.

¿Qué medidas de seguridad recomienda la Policía para prevenir robos en viviendas?

De acuerdo con las recomendaciones de la Policía Nacional, es fundamental que administradores y residentes revisen regularmente los sistemas de control de acceso, actualicen claves o tarjetas de ingreso cuando surjan sospechas, mantengan registros actualizados de visitantes y no publiquen información sobre ausencias prolongadas. Además, es aconsejable verificar frecuentemente cámaras y alarmas, y reportar cualquier actitud sospechosa tanto al personal de seguridad como a la Línea 123, con el fin de prevenir situaciones de hurto en las residencias.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z