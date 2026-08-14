Por: Portal Bogotá

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Tras el terremoto ocurrido el 10 de agosto de 2026, que tuvo fuertes repercusiones en varias zonas del país y en Bogotá, muchas personas, tanto propietarios como arrendatarios, han manifestado inquietudes sobre los daños sufridos en sus viviendas. Ante esta situación, la Secretaría Distrital del Hábitat de Bogotá (SDHT) ha dado a conocer recomendaciones claras para quienes han visto sus inmuebles afectados.

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De acuerdo con la SDHT, el primer paso es revisar la póliza de seguro vinculada a la vivienda o apartamento. Si la póliza tiene cobertura para sismos o terremotos, el propietario debe reportar el siniestro ante la aseguradora, documentar cuidadosamente los daños con evidencia visual y técnica, y seguir el proceso establecido por la compañía. La determinación de la indemnización y la cobertura específica dependerán exclusivamente de la aseguradora, conforme al contrato de seguro vigente y la normatividad aplicable.

Para quienes habitan bajo el régimen de propiedad horizontal, la Ley 675 de 2001 señala que los bienes comunes asegurables deben contar con cobertura ante incendio y terremoto. Las indemnizaciones mayoritariamente deben destinarse primero a la reconstrucción del espacio común afectado. Si la vivienda tiene un crédito hipotecario, es importante verificar las condiciones de la póliza relacionada y determinar si el daño está amparado.

En cuanto a arrendamientos, el Código Civil establece que, si un inmueble arrendado se destruye totalmente, el contrato se extingue automáticamente. Para daños parciales que afecten la habitabilidad, el contrato puede terminarse por solicitud de alguna parte, o ajustarse el valor del canon, conforme al daño. La SDHT recalca que su intervención en estos casos es de inspección, vigilancia y control, sin competencia para decidir jurídicamente sobre la terminación contractual. Cuando no exista acuerdo entre inquilino y propietario, se recomienda acudir a conciliación o a la vía judicial.

Sobre la administración de conjuntos residenciales, la SDHT aclara que no está facultada para suspender, reducir o exonerar el pago de cuotas de administración aun tras un sismo. Las decisiones sobre cuotas y obligaciones corresponden a los órganos internos de la copropiedad, según la Ley 675 de 2001 y sus reglamentos; el simple hecho de un terremoto no implica que estos pagos se detengan automáticamente.

Las personas cuyas viviendas tengan grietas u otros daños pueden comunicarse con la línea de emergencia 123. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) lidera con sus inspectores postsismo la evaluación de riesgos. Además, los ciudadanos pueden reportar los daños al correo ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co o completar el formulario dispuesto por IDIGER, lo que permitirá programar visitas técnicas para analizar cada situación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo solicitar asistencia técnica para daños en viviendas después de un sismo en Bogotá?

Para recibir asistencia técnica tras un sismo en Bogotá, los ciudadanos pueden comunicarse a la línea de emergencias 123, donde el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) coordina la gestión de estos reportes. También es posible enviar un correo a ventanilladecorrespondencia@habitatbogota.gov.co o completar el formulario online habilitado por el IDIGER. De este modo, se podrá agendar una visita de expertos e ingenieros que evaluarán el nivel de daño en la vivienda.

¿Quién decide sobre el pago de seguro o indemnización por daños en propiedad horizontal tras un terremoto?

La decisión sobre el pago de un seguro o indemnización, en caso de daños en propiedad horizontal tras un terremoto, queda a cargo de la aseguradora con base en las condiciones del contrato firmado y la normatividad vigente, según informa la Secretaría Distrital del Hábitat. De acuerdo con la Ley 675 de 2001, las indemnizaciones deben priorizar la reconstrucción de los bienes comunes, y solo los órganos de administración de la copropiedad toman decisiones respecto al uso de esos recursos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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