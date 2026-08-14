Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Movistar enfrentó una de las caídas de servicio más significativas de los últimos meses en Colombia, afectando a miles de usuarios en todo el país durante la noche del jueves 13 y la madrugada del viernes 14 de agosto. De acuerdo con la información confirmada por la compañía, el origen de la interrupción estuvo en daños registrados en varios puntos de su red de fibra óptica. Esta situación generó impacto tanto en las conexiones fijas como en las móviles, justo en momentos en que el país todavía se encontraba recuperándose de los estragos ocasionados por el terremoto ocurrido el lunes 10 de agosto.

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Según los datos reportados por Movistar y recogidos por El Diario, los primeros síntomas de la interrupción se presentaron en la noche, cuando diversas personas empezaron a manifestar en redes sociales problemas para navegar, acceder a datos móviles, mirar televisión o realizar llamadas. Las quejas provenían de importantes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Floridablanca y Soacha, donde la plataforma Downdetector reflejó un incremento significativo de reportes relacionados con dificultades de internet fijo, telefonía móvil y conexiones WiFi.

La situación resultó especialmente compleja porque, según explicó Movistar, parte de su infraestructura ya había sufrido daños previos a causa del reciente terremoto. Estos antecedentes agravaron la afectación e hicieron más lenta la recuperación, pues los equipos técnicos debían atender nuevas averías mientras seguían trabajando en la reparación de los puntos impactados por el desastre natural. En lugares como Pereira y Cali, donde persisten situaciones de emergencia, la interrupción de los servicios complicó la comunicación de los ciudadanos con organismos de socorro y familiares, acentuando la preocupación.

Movistar indicó que durante la noche sus equipos técnicos trabajaron para identificar las fallas, aunque no fue posible establecer inmediatamente una hora de restablecimiento. Sin embargo, en una actualización entregada el viernes 14 de agosto por la compañía, se informó que los servicios empezaron a recuperarse en forma progresiva en las distintas regiones afectadas. Pese a la normalización general, aconsejaron que los usuarios que siguieran sin acceso a internet o televisión podrían estar enfrentando daños puntuales y debían reportarlos a través de los canales de atención oficiales.

La empresa recomendó verificar primero si otros usuarios cercanos presentan el mismo problema y reiniciar el módem o router una sola vez antes de contactar soporte. Movistar insistió en evitar acciones avanzadas sobre los dispositivos hasta tener certeza de que la falla no sea general. Finalmente, la empresa ofreció disculpas a sus clientes por los inconvenientes provocados y reiteró que continuará con la estabilización total de la red.

¿Por qué se cayó el servicio de Movistar en Colombia el 13 de agosto?

La caída masiva de los servicios de Movistar en Colombia el 13 de agosto se debió a múltiples daños detectados en diferentes puntos de su red de fibra óptica a nivel nacional. Estas afectaciones se dieron en paralelo con las consecuencias que ya había dejado el terremoto del 10 de agosto, lo que dificultó y retrasó las labores de reparación y recuperación de los servicios de internet, telefonía y televisión.

¿Qué se debe hacer si Movistar no ha restablecido el servicio de internet o televisión?

Si después de las labores de recuperación de Movistar un usuario sigue sin acceso a internet o televisión, la compañía recomienda comprobar si otros vecinos del mismo operador presentan el inconveniente. Aconsejan reiniciar el módem o router una sola vez y, si el problema persiste, reportar el caso a los canales de soporte de la empresa. No se sugiere hacer modificaciones avanzadas en los equipos, ya que podrían requerir configuraciones técnicas para restablecer la conexión.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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