Por: DIARIO DEL PEREIRA

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La madrugada del viernes 14 de agosto volvió a inquietar a los habitantes de Chocó ante una secuencia de sismos que se sintieron con especial fuerza en zonas como Sipí, San José del Palmar y El Litoral del San Juan. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), estos nuevos movimientos ocurren apenas cuatro días después del potente terremoto de magnitud 7,4 que afectó a la región el pasado lunes.

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El monitoreo del SGC muestra que la actividad sísmica en el departamento sigue en niveles elevados. Durante la madrugada, dos sismos llamaron la atención de residentes y expertos: el primero, a las 3:44 de la mañana, tuvo su epicentro en Sipí y una magnitud de 3,1, según el reporte oficial. Se trató de un evento superficial, a unos 10 kilómetros del municipio y cerca de Nóvita y El Dovio. Antes, a las 2:29, se registró otro movimiento menor de 2,4. Horas después, a las 5:01, el monitoreo identificó otro sismo en San José del Palmar, epicentro del terremoto mayor, con una magnitud de 3,2 y profundidad de 89 kilómetros, a unos 18 kilómetros del municipio.

Si bien estos eventos fueron menores que el sismo principal, generaron preocupación en comunidades que ya se encontraban lidiando con daños materiales, evacuaciones y el inicio de trabajos de recuperación. Además, el SGC reportó otro temblor en El Litoral del San Juan (Docordó), a las 5:45 a. m., de magnitud 3,0 y profundidad de 58 kilómetros. Los registros evidencian movimientos también en áreas como Istmina y Bajo Baudó.

El impacto de la actividad sísmica trascendió la región, pues ciudadanos en Bogotá afirmaron a través de las redes sociales del SGC haber percibido los movimientos de Sipí y San José del Palmar, aunque solo como reportes ciudadanos de percepción, sin evidencia de daños en la capital. El sistema “Sismo Sentido” del SGC permitió recopilar esta información para evaluar la intensidad en distintas zonas.

La continuidad de movimientos es esperada después de un gran terremoto. Estos sucesos, conocidos como réplicas, pueden extenderse durante días o semanas, mientras las fallas geológicas se reajustan. Por ello, el monitoreo permanece activo y las autoridades insisten en la importancia de no ingresar a construcciones con daños, mantenerse alejado de elementos vulnerables y seguir los canales oficiales. Las recomendaciones incluyen identificar rutas de evacuación y notificar cualquier afectación nueva a los organismos de gestión del riesgo.

En consecuencia, cuatro días después del gran terremoto, la tierra sigue inquieta en el occidente colombiano, y Chocó enfrenta un periodo de incertidumbre y precauciones mientras la actividad sísmica persista.

¿Por qué se siguen presentando sismos en Chocó después del terremoto principal?

Después de un sismo de gran magnitud, suelen ocurrir réplicas, es decir, temblores adicionales provocados por el reacomodo de las fallas geológicas afectadas por el evento principal. Según el Servicio Geológico Colombiano, estas réplicas pueden durar días o semanas y su magnitud, por lo general, disminuye con el tiempo.

¿Qué hacer si se percibe un nuevo sismo en zonas con daños estructurales?

Las autoridades recomiendan no ingresar a edificaciones deterioradas por movimientos anteriores, mantenerse alerta ante posibles desprendimientos y utilizar solo la información de fuentes oficiales. Es aconsejable identificar rutas de evacuación y reportar cualquier nueva afectación a los organismos encargados de gestión del riesgo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.