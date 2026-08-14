Por: Portal Bogotá

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El proyecto 'Al Colegio en Bici' es una iniciativa destacada en materia de movilidad escolar sostenible en Colombia, impulsada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y la Secretaría de Educación del Distrito (SED) de Bogotá. Según la información oficial expuesta en la plataforma de la SDM, el objetivo principal es asegurar que los estudiantes tengan un acceso seguro, saludable y sostenible a las instituciones educativas públicas de la ciudad, favoreciendo así su permanencia en el sistema educativo distrital.

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Luis Miguel Escobar, uno de los guías del programa, aporta su testimonio para ilustrar la dinámica y el impacto diario de esta iniciativa. Relata que su jornada inicia desde las 4:40 a. m., recorriendo hasta 11 puntos de encuentro en los que niñas y niños se suman en bicicleta a la bici caravana rumbo al colegio. En su experiencia, el primer punto de encuentro está ubicado a casi dos kilómetros de su residencia y se reúnen alrededor de cuatro estudiantes, demostrando el compromiso de los guías para garantizar la inclusión de todos en la ruta.

La indumentaria de los guías es fundamental para la seguridad de las y los estudiantes y por ello es obligatoria la utilización de elementos como el silbato y el casco. Además, la organización del programa exige que los estudiantes siempre sean entregados y recogidos por un acudiente principal o un adulto previamente autorizado, incrementando la confianza y la tranquilidad de padres y acudientes.

'El propósito de Al Colegio en Bici no solo está en el traslado de estudiantes, sino en promover el uso de la bicicleta como medio sostenible y saludable, mientras instauran una cultura de respeto ambiental y de cuidado propio desde edades tempranas', destaca la SDM. Así, el proyecto aporta a la educación integral, refuerza el sentido de comunidad y convierte la movilidad escolar en una experiencia positiva y formativa.

Acudientes y estudiantes beneficiarios, como Laudith Jaimes y Samuel Gutiérrez, reconocen el impacto favorable: para los padres, el programa es una alternativa confiable y tranquilizadora; para los niños, representa apoyo y autonomía, sobre todo cuando sus papás no pueden acompañarlos al colegio.

Esta combinación de acompañamiento, respaldo institucional y valores de movilidad sostenible ha permitido que 'Al Colegio en Bici' se posicione como un ejemplo en educación y movilidad urbana en Bogotá, según lo documentado en la información oficial difundida por la SDM y la SED.

¿Cómo funciona el programa 'Al Colegio en Bici' en Bogotá?

El programa se desarrolla a través de rutas diarias en bicicleta, guiadas por monitores capacitados que acompañan a las niñas y niños desde puntos de encuentro cercanos a sus casas hasta las instituciones educativas y viceversa. El acompañamiento requiere siempre la entrega y recogida de los estudiantes por un acudiente registrado, además del uso obligatorio de elementos de seguridad como casco y silbato para los guías, garantizando así la protección y tranquilidad de los participantes.

¿Cuáles son los beneficios del programa 'Al Colegio en Bici' para estudiantes y acudientes?

Entre los principales beneficios descritos en la información oficial están la promoción de la movilidad sostenible, la seguridad vial y la cultura del deporte. Además, el programa representa un apoyo importante para familias que por diferentes razones no pueden acompañar a sus hijos, reforzando la confianza de los acudientes y estimulando en los estudiantes hábitos saludables y valores ecológicos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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