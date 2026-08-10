Un duro temblor de 7.4 se presentó en las últimas horas en Colombia, siendo este el más duro presentado en la última década en el país. De hecho, muchas ciudades se han visto afectadas por esta situación, como Quibdó, Buenaventura, Manizales, Pereira y Cali.

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Esta última, de hecho, es una de las más afectadas, puesto que en este momento hay 19 edificios afectados de gravedad, es decir, que prácticamente se cayeron.

Así lo anunció el alcalde de la ciudad, Alejandro Eder, quien aseguró que la situación es “grave”, pero llamó a la calma para que las autoridades puedan hacer su trabajo.

Y es que los videos muestran la gravedad de la situación, pues hay afectaciones en varios puntos de la ciudad, edificios derrumbados y más. Estos son los videos del hecho:

Me mandan esto de cali pic.twitter.com/Zwi4MtbuBx — Akra (@abdukarim1973) August 10, 2026

Se requieren los bomberos en el barrio Capri Cali donde se cayó un edificio y hay personas atrapadas (Carrera 72 # 10 40) Cali. Pudimos reportar ya al 123. pic.twitter.com/4xFxAtvxyI — Christian Garcés (@ChriGarces) August 10, 2026

Empiezan a llegar reportes de los estragos del temblor en Cali. pic.twitter.com/Nawv3cetlb — Entérate Cali (@EnterateCali) August 10, 2026

Es más, el alcalde aseguró que pidió apoyo a Bogotá y Medellín para que les manden rescatistas, teniendo en cuenta que la situación es delicada precisamente por los daños ocurridos.

Un ciudadano grabó desde las alturas y se puede evidenciar que la situación no es sencilla, pero igual el alcalde insiste en que se mantenga la calma y solo se sigan los comunicados de las entidades oficiales.

Por lo pronto, todos son daños estructurales, pues no se reportan personas lesionadas o fallecidas por esta situación.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.