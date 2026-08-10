El fuerte sismo registrado este lunes en Colombia deja una situación de emergencia en Pereira, Cali y Quibdó, con reportes preliminares de estructuras colapsadas y personas que podrían estar atrapadas.
En Pereira, se solicita apoyo para atender a personas que, según reportes iniciales, estarían atrapadas dentro del edificio de la Cámara de Comercio. Organismos de socorro avanzan en la verificación de la situación y las labores de rescate.
Caleños, al momento tenemos por lo menos 20 estructuras colapsadas en Cali, con personas atrapadas, ya estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas.
Le pido… pic.twitter.com/bn6iwJ6Nh4Lee También
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— Alejandro Eder (@alejoeder) August 10, 2026
En Cali, la emergencia sería de mayor magnitud. Se reporta el colapso de un edificio ubicado en el sector de la Autopista Sur con Calle 39, donde equipos de rescate buscan posibles afectados.
Además, autoridades locales informaron preliminarmente sobre al menos 20 estructuras colapsadas en diferentes sectores de la ciudad, algunas con personas atrapadas. Ante la magnitud de la emergencia, se solicitó apoyo de rescatistas de Bogotá y Medellín.
Por favor difundir. Hay gente atrapada en el edificio de cámara de comercio de Pereira. pic.twitter.com/eR0f0t0beu
— moon VERÁ A BTS Y SKZ 🇨🇴 ✨ (@vantecosmicx) August 10, 2026
Las autoridades pidieron a los ciudadanos mantener la calma y revisar cuidadosamente sus viviendas y edificios. En caso de observar grietas de gran tamaño, daños estructurales aparentes o sentir que la edificación no es segura, recomendaron evacuar y mantenerse alejados de las zonas de riesgo.
En Quibdó, Chocó, también se reportó el colapso de un edificio en el centro de la ciudad, con información preliminar sobre posibles personas atrapadas. La situación continúa en desarrollo.
En Quibdó, Chocó, un edificio del centro colapsó y se reporta que habría personas atrapadas. pic.twitter.com/XzwIH5dAaR
— Boyacá Sie7e Días (@boyacasietedias) August 10, 2026
Videos del terremoto en Venezuela
Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.
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