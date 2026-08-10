Un complicado panorama se presenta en gran parte de Colombia este lunes, 10 de agosto, luego del terremoto que ocurrió sobre las 7:30 de la mañana, pues fue un movimiento del 7.4 con epicentro en el Chocó, pero igual se sintió en gran parte del país.

Sigue a PULZO en Discover

Algunas de las zonas más afectadas son Chocó, Risaralda, Valle del Cauca, Quindío y más, pues se ha presentado el derrumbe de varios edificios y hay personas bajo los escombros.

En Risaralda, por ejemplo, la situación se sintió con gran magnitud y el temor no se hizo esperar, puesto que igual está el recuerdo de lo que ocurrió en Armenia hace varios años y por eso se activaron las alarmas de inmediato.

Ahora, el periodista de Pulzo.com Oskar Ortíz, corresponsal en esa zona del país, mostró cómo quedó su vivienda por esta situación, evidenciando que el edificio quedó de lado y que hubo temor junto a su familia por la posibilidad de morir.

Lee También

Así quedó el edificio:

“Acá la situación es una tragedia. Las personas que quedaron atrapadas en el último piso fueron salvadas pero hay animales encerrados. Creímos que íbamos a morir porque se empezaron a desplomar los ladrillos encima nuestro“, comenzó explicando el periodista.

Y agregó: “Fue como ver una tortura, como ver una pesadilla a plena luz del día, las personas gritaban y desde afuera pudimos ver el movimiento del edificio y cómo se empezó a desplomar todo. Literalmente, vi cómo se desplomó el esfuerzo de mi vida”.

Esta zona es de las más afectadas, pues el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó que hasta el momento ya van 18 personas fallecidas en esta ciudad, pero la situación podría empeorar con el paso de las horas.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.