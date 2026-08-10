El movimiento telúrico ocurrió en la mañana de este lunes 10 de agosto y tuvo epicentro en Chocó. La fuerte sacudida fue percibida en diferentes regiones del país y quedó registrada durante una transmisión de Blu Radio.

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Un fuerte movimiento telúrico sorprendió a los colombianos durante la mañana de este lunes 10 de agosto de 2026. De acuerdo con el reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el sismo alcanzó una magnitud de 7,4 y tuvo una profundidad de 79 kilómetros, con epicentro en el departamento del Chocó.

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El evento se registró aproximadamente a las 7:34 de la mañana y fue sentido con intensidad en diferentes zonas del territorio nacional. Colombia se encuentra en una región de importante actividad tectónica, ubicada en una zona de convergencia de las placas de Nazca, Caribe y Suramérica, por lo que los sismos hacen parte de la dinámica geológica del país.

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Uno de los registros que permitió dimensionar la fuerza del movimiento se produjo durante la emisión de Blu Radio. En la cabina de la emisora en Bogotá, las cámaras captaron cómo comenzaron a moverse la estructura y diferentes elementos del estudio mientras se producía el sismo. En medio de la situación, el director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, pidió mantener la calma.

La sacudida también quedó registrada en la sede de la emisora en Cali, donde el movimiento fue evidente y varios objetos del estudio comenzaron a agitarse con fuerza.

Las imágenes se convirtieron en uno de los registros audiovisuales del terremoto y permitieron observar las diferencias en la manera en que el movimiento fue percibido en distintos puntos del país.

Los primeros datos entregados por el SGC ubicaron el evento en el occidente colombiano, cerca del límite entre Chocó, Valle del Cauca y Risaralda. Posteriormente, tras la revisión técnica de los especialistas, la entidad estableció los parámetros del evento y confirmó una magnitud de 7,4, con una profundidad de 79 kilómetros y epicentro en jurisdicción de Chocó.

La ubicación resulta especialmente relevante debido a que el departamento presenta condiciones de amenaza sísmica que requieren atención. Documentos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) señalan que Chocó se encuentra entre los territorios con mayores niveles relativos de riesgo sísmico del país.

Tras el movimiento, la UNGRD activó los protocolos de seguimiento y comenzó a establecer comunicación con las autoridades territoriales y organismos que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

El objetivo es determinar si el terremoto ocasionó daños en viviendas, infraestructura, vías u otras edificaciones en las zonas donde fue sentido con mayor intensidad.

Por ahora, la evaluación de posibles afectaciones continúa y las autoridades avanzan en la recopilación de información proveniente de los territorios.

La UNGRD recuerda que un sismo puede generar efectos secundarios como movimientos en masa, inundaciones, avenidas torrenciales o tsunamis, dependiendo de las características del evento y de la zona afectada.

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El fuerte terremoto de este lunes vuelve a recordar que Colombia es un país sísmicamente activo. La recomendación de las autoridades es mantener la calma, consultar únicamente información oficial y seguir los protocolos de emergencia establecidos para estos eventos.

El SGC mantiene registros históricos y monitoreo permanente de la actividad sísmica nacional, información que permite conocer la evolución de estos fenómenos y contribuir a la evaluación de la amenaza en el territorio.

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Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.