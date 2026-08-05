A pocos días de la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali, una bomba fue hallada como eventual amenaza para el evento presidencial y ahora salen a flote detalles de este tema.

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El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, soltó reveladores detalles sobre el operativo de las autoridades para evitar que se convirtiera en un peligro inminente para los presentes en Cali y sus alrededores.

“En las últimas horas, en el kilómetro 87 de la vía Panamericana, en la vereda San Rafael del municipio de Santander de Quilichao (Cauca), nuestra Policía de Colombia interceptó y neutralizó de manera controlada un vehículo de transporte de pasajeros acondicionado con explosivos”, indicó desde su cuenta personal de X (antes conocido como Twitter).

El funcionario señaló que las primeras investigaciones indican que alias ‘Max Max’, integrante de las disidencias de alias ‘Mordisco’, estaría detrás de la articulación de estos intentos terroristas para asesinar a civiles y a integrantes de la Fuerza Pública.

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El Ministro de Defensa anunció que por la información sobre este bus bomba que permita la ubicación y captura de alias ‘Max Max’ se ofrece una recompensa de hasta 500 millones de pesos.

“Como ha ocurrido con otros cabecillas de esta organización criminal, la Fuerza Pública mantendrá la ofensiva hasta llevarlo ante la justicia”, agregó en el comunicado que lanzó.

De hecho, exaltó dentro de su publicación al dispositivo de seguridad dispuesto por el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, en coordinación con las gobernaciones, las alcaldías y la ciudadanía.

“Está funcionando para garantizar la tranquilidad de los colombianos y la seguridad de la posesión presidencial”, indicó sobre ese trabajo en llave de cara al evento del viernes 7 de agosto.

En esa línea, apuntó al desarrollo normal y con medidas de seguridad para las actividades ordinarias y extraordinarias en el suroccidente del país, especialmente en Cali.

“Los riesgos han sido identificados y las medidas para mitigarlos han demostrado ser efectivas. Las autoridades permanecen desplegadas y trabajan de manera coordinada para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional”, indicó.

Vale la pena recordar que la posesión presidencial de De la Espriella se llevará a cabo en la Universidad Santiago de Cali, luego de la aprobación del Congreso para llevarse en este punto.

A pesar de que tradicionalmente este evento se ha hecho en Bogotá, ahora este cambio marca un punto de giro de cara a la nueva administración presidencial desde 2026 hasta 2030.

También es determinante tener en cuenta que entre los invitados confirmados a la posesión de Abelardo de la Espriella incluyen al rey Felipe VI de España y a varios mandatarios latinoamericanos.

Asistirán Javier Milei, de Argentina, Daniel Noboa, de Ecuador, Santiago Peña, de Paraguay, y José Antonio Kast, de Chile. También confirmaron su presencia Rodrigo Paz, de Bolivia, Laura Fernández, de Costa Rica, José Raúl Mulino, de Panamá, Luis Abinader, de República Dominicana, y Nasry Asfura, de Honduras. La lista incluye al primer ministro de Curazao, Gilmar Pisas, y a los vicepresidentes de El Salvador y Guatemala.

En el ámbito internacional, se confirmó la asistencia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino. A pesar de que se contemplaba la presencia de Marco Rubio, secretario de Estado, la delegación estadounidense indicó quiénes estarán en la posesión.

Entre los expresidentes colombianos, se confirmó la participación de Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria. Álvaro Uribe evalúa su asistencia. Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron invitados.

Por eso, el Ministro de Defensa lanzó una invitación a la ciudadanía para que informen a las siguientes líneas en la eventualidad de que vean algo sospechoso en contra de la seguridad:

Contra el crimen: 314 358 7212

Líneas: 107 – 157

GAULA: 147 – 165

Reclutamiento de niños, niñas y adolescentes: 141

Qué se sabe de la sede de Abelardo de la Espriella en Barranquilla

El despacho de Abelardo de la Espriella en Barranquilla se ha convertido en motivo de discusión luego de que aparecieran imágenes de cómo será. Pero lo que más ha llamado la atención es el costo y financiamiento de esta sede. El presidente electo respondió a las dudas y aseguró que parte de la financiación saldrá de su propio bolsillo y que otros rubros son donados por empresas privadas.