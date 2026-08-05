La Casa Blanca reveló este miércoles la delegación oficial que enviará Estados Unidos a Colombia para asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente del país, ceremonia que se realizará el próximo 7 de agosto en Santiago de Cali.

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(Vea también: Confirman quiénes van a ser los presentadores de la posesión de Abelardo de la Espriella)

A través de un comunicado oficial, el presidente Donald Trump anunció que la delegación estará encabezada por Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, quien será el representante principal del Gobierno estadounidense durante el acto de posesión.

Aunque en los últimos días habían surgido versiones sobre una posible presencia de figuras de alto perfil de la administración Trump, finalmente la lista divulgada por la Casa Blanca no incluye al secretario de Estado, Marco Rubio, ni al senador Bernie Moreno, dos nombres que habían sonado como posibles asistentes al evento.

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La delegación estadounidense estará integrada por funcionarios relacionados principalmente con temas de seguridad, justicia, lucha contra el narcotráfico y relaciones con América Latina.

Además de Blanche, asistirán:

Hugo Guevara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.

Mario Díaz-Balart, congresista republicano y presidente del Subcomité de Programas de Seguridad Nacional, Departamento de Estado y Asuntos Relacionados de la Cámara de Representantes.

Sara Carter, directora de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos.

Terrance C. Cole, administrador de la Administración para el Control de Drogas (DEA).

Cliff Sims, asesor de Seguridad Nacional del vicepresidente estadounidense.

Viviana Bovo, subsecretaria principal adjunta interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Joseph M. Humire, subsecretario adjunto de Guerra para Asuntos de Seguridad de América

Kristopher D. Jarvis, jefe de Operaciones Internacionales del Grupo de Trabajo Conjunto Vulcan del Departamento de Justicia.

La presencia de varios funcionarios vinculados con seguridad y narcotráfico marca el enfoque que tendrá la representación estadounidense durante la llegada de De la Espriella al poder, en medio de una relación bilateral que tiene como uno de sus principales temas la cooperación contra las organizaciones criminales y el tráfico de drogas.

La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella se llevará a cabo el 7 de agosto de 2026, fecha en la que asumirá como presidente de Colombia tras el final del mandato de Gustavo Petro.

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