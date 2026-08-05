Por: El Espectador

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Después de las elecciones legislativas celebradas el 8 de marzo de 2026, el Congreso colombiano que tomó posesión el 20 de julio presentó una nueva configuración: lo integran 103 senadores y 182 representantes a la Cámara. Aunque 21 partidos y movimientos políticos cuentan con personería jurídica, solo 15 de ellos lograron representación parlamentaria en este periodo, lo que evidencia la alta competencia y fragmentación política en el país. De acuerdo con El Espectador, la fuerza mayoritaria la tiene el Pacto Histórico, que reúne la bancada más grande tanto en Senado como en Cámara, con 25 y 41 curules respectivamente. Además, sumó una curul adicional gracias al Estatuto de la Oposición, ocupada por el excandidato presidencial Iván Cepeda. No obstante, la colectividad fundada por el presidente saliente Gustavo Petro pasó de ser oficialismo a tomar la posición de oposición en esta nueva legislatura.

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El Centro Democrático, liderado alrededor del expresidente Álvaro Uribe Vélez, obtuvo 17 escaños en el Senado y 30 en la Cámara, situándose como la segunda fuerza política y parte de la coalición que respalda al nuevo presidente, Abelardo de la Espriella. Entre los partidos tradicionales, el Liberal y el Conservador mantienen su peso histórico: el primero cuenta con 13 senadores y 24 representantes; el segundo logró 10 curules en Senado y 20 en Cámara.

La U, partido surgido bajo la segunda administración de Álvaro Uribe y liderado actualmente por Dilian Francisca Toro, se aseguró ocho curules senatoriales y 13 en la Cámara. Cambio Radical, sin un líder definido tras la muerte de Germán Vargas Lleras, obtuvo siete curules en Senado y 12 en la Cámara, en parte gracias a alianzas con otras colectividades como Colombia Justa y Libres, ADA y la Liga de Gobernantes Anticorrupción.

La coalición Alianza por Colombia, formada por la Alianza Verde, En Marcha, ASI, Colombia Renaciente y el Partido Demócrata, alcanzó 11 curules en el Senado y ocho en la Cámara para los verdes. Por su parte, las circunscripciones indígenas siguieron siendo ocupadas por MAIS (Movimiento Alternativo Indígena y Social) y AICO (Autoridades Indígenas de Colombia), que se reparten dos curules senatoriales y una en Cámara, tal como contempla la circunscripción especial para pueblos indígenas.

El movimiento MIRA, en coalición Ahora Colombia, logró tres curules senatoriales y espera la definición de un escaño en Cundinamarca. Entre las fuerzas emergentes, Salvación Nacional, que avaló al presidente De la Espriella, consiguió cuatro curules en Senado y una en la Cámara. Finalmente, colectivos recientes como Defensores de la Patria, Liga de Gobernantes Anticorrupción o ADA poseen personería jurídica pero, en estos comicios, no alcanzaron representación congresional relevante.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los partidos políticos con mayor representación en el Congreso colombiano de 2026?

El Congreso 2026 está encabezado por el Pacto Histórico, que suma 25 senadores y 41 representantes a la Cámara, seguido del Centro Democrático, con 17 senadores y 30 representantes. Los partidos Liberal y Conservador también mantienen presencia significativa, destacándose entre las colectividades más influyentes de esta legislatura, de acuerdo con lo informado por El Espectador.

¿Qué es la circunscripción especial indígena en el Congreso colombiano?

La circunscripción especial indígena es un mecanismo que garantiza la representación de los pueblos indígenas en el Congreso. Esta circunscripción otorga dos curules en el Senado y una en la Cámara para partidos indígenas como MAIS y AICO, permitiendo así la voz propia de estas comunidades en las decisiones legislativas, según datos de El Espectador.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.