Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Los habitantes de Cali podrán disfrutar el 6 de agosto de una variada programación de actividades gratuitas organizadas por la Alcaldía de Cali, enfocadas en promover el encuentro ciudadano, fortalecer el comercio local y ofrecer opciones de esparcimiento en diferentes escenarios emblemáticos de la ciudad. Según lo comunicado por la alcaldía, la jornada incluirá música en vivo, muestras culturales, mercados de emprendimiento, experiencias gastronómicas y actividades deportivas en puntos clave como la Plaza de Cayzedo, el Parque del Perro, el Parque El Peñón, el Bulevar del Río y el Bulevar de Oriente.

Sigue a PULZO en Discover

El propósito de esta iniciativa es que tanto residentes como visitantes se acerquen a disfrutar del patrimonio público y de la diversidad cultural de la capital vallecaucana. Las actividades están pensadas para los diferentes grupos de edad, con una agenda que abarca desde presentaciones artísticas y mercados campesinos hasta la iluminación especial de 17 monumentos y espacios representativos con los colores de la bandera colombiana.

La Plaza de Cayzedo asumirá un rol protagónico bajo la estrategia ‘Cali Somos Todos’, desarrollando un mercado campesino en el que participarán 30 productores rurales y activando una feria comercial y empresarial con 70 emprendimientos y empresarios locales entre 8:00 a.m. y 10:00 p.m. Dentro de la programación se incluyen clases de aerorumba —que es una modalidad de ejercicio grupal con ritmos latinos—, body balance, pilates mat y combat, sumados a muestras culturales encabezadas por agrupaciones como el Grupo del Pacífico – Chirimía IUICP, artistas de salsa y bolero, y un cierre musical con Las Guaracheras, La Suprema Corte y el DJ Holmes. La alcaldía también anunció una experiencia inmersiva y una exposición fotográfica ambiental como parte de la oferta.

El Bulevar de Oriente será el escenario de presentaciones artísticas entre las 4:00 p.m. y las 10:00 p.m., mientras que el Parque del Perro recibirá a cerca de 80 comerciantes para una nueva versión de la iniciativa ‘Borondeando’. El Parque El Peñón albergará la participación de 50 comerciantes, emprendimientos, restaurantes y bares en una jornada que irá de 4:00 p.m. a 10:00 p.m.

Según información oficial, el Bulevar del Río contará con una sesión especial de aerorumba a las 6:00 p.m., y el Teatro Municipal Enrique Buenaventura abrirá la cátedra abierta “Descubriendo la Ópera: una puerta a Pagliacci” desde las 5:00 p.m. Uno de los eventos destacados será el show de mapping —proyección de imágenes y luces sobre edificios— en el edificio Coltabaco entre 6:30 p.m. y 10:30 p.m. La jornada culminará con la iluminación de lugares como Cristo Rey, las Tres Cruces y los Gatos de Tejada.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las principales actividades gratuitas en Cali este 6 de agosto?

Las actividades principales incluyen conciertos en vivo, presentaciones culturales, clases deportivas como aerorumba, mercados campesinos y espacios de emprendimiento en la Plaza de Cayzedo; además, habrá programación artística en el Bulevar de Oriente y muestras gastronómicas y comerciales en el Parque del Perro y el Parque El Peñón. También se destacan el show de mapping en el edificio Coltabaco y la iluminación de monumentos con los colores de la bandera de Colombia.

¿Qué es el mapping y cómo hará parte de la celebración en Cali?

El mapping es una técnica que consiste en proyectar imágenes y juegos de luces sobre superficies, como edificios, para crear efectos visuales y transformar espacios. Durante la celebración, se realizará un show de mapping sobre el edificio Coltabaco entre las 6:30 p.m. y las 10:30 p.m., convirtiéndose en uno de los grandes atractivos de la jornada cultural y artística de acuerdo con la Alcaldía de Cali.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.