Aunque en las últimas horas el volcán Puracé mostró una disminución en el número de sismos y en las emisiones de ceniza, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que esto no significa que la actividad haya vuelto a la normalidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

El más reciente boletín indica que el volcán, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, mantiene cambios importantes en su comportamiento, por lo que continúa en alerta naranja, un nivel que implica una vigilancia permanente ante la posibilidad de nuevas variaciones.

¿Qué está ocurriendo en el volcán Puracé?

El SGC informó que durante las últimas 24 horas persistieron los sismos de largo periodo y las señales de tremor volcánico, fenómenos asociados al movimiento de fluidos en el interior del volcán.

Lee También

Aunque la sismicidad relacionada con fracturas de roca permaneció baja, los científicos continúan observando un comportamiento anormal en otros indicadores.

🌋 Les compartimos el más reciente boletín extraordinario sobre la actividad del volcán Puracé – cadena volcánica Los Coconucos, que desde el 1 de agosto de 2026 se encuentra en estado de alerta Naranja 🔶: https://t.co/5IROJ0oxXl pic.twitter.com/MKuSQNKAYK — Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) August 5, 2026

Entre ellos sobresalen:

El flujo de dióxido de azufre (SO₂) sigue por encima del promedio histórico del volcán.

Continúa el aumento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

La emisión de dióxido de azufre alcanzó las 1.010 toneladas por día, con dispersión hacia el noroccidente.

¿Dónde cayó ceniza?

Durante el monitoreo se registraron dos emisiones de ceniza que superaron los 700 metros de altura.

Las condiciones meteorológicas impidieron establecer con precisión la dirección de dispersión de la nube volcánica, pero habitantes reportaron caída de ceniza en varias zonas.

Las veredas donde se informaron estos reportes fueron:

Cobaló.

San José.

Las Estrella.

Agua Amarilla.

Además, pobladores de la vereda Cristales aseguraron haber escuchado fuertes sonidos relacionados con una emisión ocurrida hacia las 10:00 de la noche.

¿Por qué el volcán no baja de alerta?

El Servicio Geológico Colombiano explicó que, aunque algunos indicadores hayan disminuido, los parámetros que registra el volcán continúan siendo los más altos observados durante este episodio de actividad.

Por esa razón, una reducción temporal en los sismos o en las emisiones de ceniza no significa que el volcán haya recuperado una condición estable.

La entidad indicó que para regresar a alerta amarilla será necesario mantener durante un periodo prudencial una tendencia sostenida de estabilidad en todos los parámetros monitoreados.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

El SGC reiteró que la comunidad no debe acercarse a los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza y gases que representan un riesgo para la vida.

Asimismo, pidió a la población mantenerse informada únicamente a través de los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano y seguir las instrucciones emitidas por las autoridades locales y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.