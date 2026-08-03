El Servicio Geológico Colombiano (SGC) entregó un nuevo reporte sobre el comportamiento del volcán Puracé y aclaró una de las principales dudas que surgieron tras los últimos monitoreos: aunque algunos indicadores muestran una disminución, el nivel de alerta continúa siendo naranja.

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(Vea también: Guía de emergencia por el volcán Puracé: las recomendaciones de la UNGRD tras la alerta naranja)

La entidad explicó que el descenso temporal en la cantidad de sismos o en las emisiones de ceniza no significa que el volcán haya recuperado un comportamiento estable. Por el contrario, varios de los parámetros más importantes siguen registrando valores muy por encima de lo habitual.

¿Qué pasó con el volcán Puracé en las últimas 24 horas?

De acuerdo con el reporte del SGC, durante el último día continuó la actividad sísmica asociada al movimiento de fluidos en el interior del volcán.

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También se detectaron algunos sismos de fractura de baja energía bajo el centro eruptivo Piocollo, además de tres emisiones de ceniza que alcanzaron hasta 500 metros de altura.

La ceniza fue reportada en las veredas Cristales, Loma Linda y 20 de Julio, en el municipio de Puracé, así como en la cabecera municipal de Coconuco.

¿Por qué el volcán sigue en alerta naranja?

Aunque el número de sismos y las emisiones de ceniza disminuyeron frente a días anteriores, el Servicio Geológico Colombiano advirtió que existen otros indicadores que mantienen la preocupación.

Entre ellos están:

El flujo de dióxido de azufre (SO₂), que continúa por encima de los niveles habituales para el volcán.

El incremento en las concentraciones de dióxido de carbono (CO₂) en el suelo.

La detección de una anomalía térmica en el fondo del cráter mediante información satelital.

Según el SGC, estos valores corresponden a los más altos registrados desde que se adelanta el monitoreo instrumental del volcán y representan una alteración importante de su comportamiento.

¿Cuándo podría bajar la alerta del volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano fue enfático en señalar que una disminución momentánea de la actividad no es suficiente para cambiar el nivel de alerta.

La entidad explicó que, para regresar al estado de alerta amarilla, es necesario observar durante un tiempo prudencial una tendencia sostenida de estabilidad en todos los parámetros monitoreados.

Por esa razón, un día con menos sismos o menos ceniza no significa que el riesgo haya desaparecido.

¿Qué recomendaciones hicieron las autoridades?

Mientras se mantiene la alerta naranja, el SGC reiteró que la comunidad no debe acercarse a los cráteres de Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que pueden presentarse emisiones repentinas de ceniza o gases que representan un riesgo para la vida.

Además, pidió seguir únicamente los boletines oficiales del Servicio Geológico Colombiano, así como las orientaciones de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y de las autoridades locales y departamentales.

El volcán sigue bajo vigilancia permanente

Por ahora, el volcán Puracé continúa en alerta naranja, un nivel que indica cambios importantes en los parámetros monitoreados y que exige un seguimiento permanente por parte de las autoridades.

El mensaje del SGC es claro: aunque algunos indicadores hayan mostrado una reducción en las últimas horas, el volcán aún no presenta las condiciones necesarias para considerar que ha recuperado un comportamiento estable.

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