El Consejo de Estado suspendió provisionalmente los efectos de la resolución mediante la cual el Gobierno de Gustavo Petro designó a Salvatore Mancuso como gestor de paz. La decisión frena, por ahora, las funciones que el excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) venía desempeñando dentro de la estrategia de Paz Total.

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La medida fue adoptada por la Sección Primera del alto tribunal, que estudia varias demandas presentadas por ciudadanos y representantes de víctimas del paramilitarismo contra la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023.

¿Por qué el Consejo de Estado suspendió el nombramiento de Mancuso?

La decisión corresponde a una medida cautelar, es decir, una determinación temporal mientras se resuelve la demanda de nulidad contra el acto administrativo.

Los demandantes sostienen que la resolución presenta posibles irregularidades jurídicas y constitucionales, especialmente por haber otorgado la figura de gestor de paz a un exjefe paramilitar condenado por graves violaciones a los derechos humanos.

También cuestionaron que el acto administrativo no definiera con precisión las funciones, el alcance ni los límites de las actividades que Mancuso podía desarrollar dentro de la política de Paz Total.

¿Qué argumentos presentaron las víctimas?

Uno de los principales reparos expuestos en la demanda tiene que ver con los derechos de las víctimas del conflicto armado.

Según los accionantes, el nombramiento podría provocar un escenario de revictimización al otorgar funciones oficiales a una persona condenada por múltiples delitos, incluidos hechos relacionados con graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario.

Además, señalaron que la resolución podría exceder las facultades previstas en la Ley de Orden Público para la designación de gestores de paz.

¿Qué cambia con esta decisión?

Con la suspensión provisional, la Resolución 244 deja de producir efectos jurídicos mientras avanza el proceso judicial.

Esto significa que la habilitación otorgada por el Gobierno para que Mancuso actuara como gestor de paz queda suspendida y las funciones oficiales asociadas a esa designación no podrán seguir ejerciéndose bajo ese acto administrativo.

Sin embargo, el Consejo de Estado no anuló de manera definitiva el nombramiento. Esa decisión solo se adoptará cuando concluya el estudio de fondo de la demanda.

Un precedente para la política de Paz Total

Aunque se trata de una medida provisional, la decisión abre un nuevo capítulo en el debate sobre los alcances de la figura del gestor de paz dentro de la política de Paz Total.

El proceso continuará en el Consejo de Estado, que deberá determinar si la resolución expedida por el Gobierno se ajustó o no al marco constitucional y legal. Mientras tanto, la designación de Salvatore Mancuso como gestor de paz permanecerá suspendida.

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