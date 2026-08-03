Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La reciente carta enviada por la primera dama, Verónica Alcocer, a la fiscal general Luz Adriana Camargo, profundiza la polémica sobre presuntas acciones de corrupción asociadas al gobierno del presidente Gustavo Petro. La misiva, fechada este lunes y difundida en sus redes sociales, sostiene que las acusaciones en su contra "carecen de todo sustento y no corresponden con la realidad". Alcocer se muestra dispuesta a colaborar plenamente con la Fiscalía General de la Nación, manifestando voluntariamente su interés en atender cualquier requerimiento judicial, como lo establece el documento citado en El Espectador. En la comunicación, la esposa del presidente Petro enfatiza que "ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en [su] nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares", dejando claro que rechaza cualquier vínculo con los hechos señalados públicamente.

Sigue a PULZO en Discover

La carta surge poco después de que la Revista Semana revelara audios que, al parecer, serían de Eva Ferrer, antigua amiga cercana de Alcocer y exfuncionaria de la Presidencia. En estos contenidos, se alude a la presunta influencia de Alcocer en entidades como Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Además, se mencionan supuesto uso de “testaferros”, término legal para designar a personas que ocultan la verdadera propiedad de bienes en acciones ilícitas. Frente a dicho panorama, la primera dama considera crucial que la investigación establezca de manera objetiva las responsabilidades que correspondan y pide examinar el contexto, los posibles intereses personales o económicos y las motivaciones de quienes difunden tales revelaciones.

No es la primera ocasión en la que Alcocer acude a la Fiscalía. En junio de 2024, denunció un presunto plan de desprestigio en su contra desde el interior mismo del Gobierno, advertencia en la que pidió investigar posibles crímenes de odio y la difusión de información falsa, acciones que, según ella, ponen en riesgo garantías fundamentales y la integridad personal. En esa oportunidad, Alcocer habló de “fuego amigo” como dinámica para desviar la atención de eventuales actos de corrupción y expresó su intención de aportar pruebas para sustentar sus denuncias.

Luego de un periodo fuera del país y lejos del foco mediático, Verónica Alcocer volvió a los titulares tras ser incluida en la llamada ‘lista Clinton’ junto a Gustavo Petro y algunas figuras clave del Gobierno. En este contexto, su mensaje resalta la confianza en un proceso transparente y el deseo de que su nombre y el de su familia sean reparados a través de la justicia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los principales argumentos de Verónica Alcocer ante la Fiscalía General?

Verónica Alcocer argumentó que ninguna de las acusaciones en su contra tiene sustento ni corresponde con la realidad, y niega rotundamente haber autorizado a persona alguna a solicitar, gestionar u ofrecer compromisos en su nombre. Insistió en su disposición voluntaria a colaborar con la justicia y la importancia de que el contexto y las motivaciones detrás de las denuncias sean evaluados objetivamente, tal como lo informó El Espectador.

¿De qué trata el escándalo relacionado con los audios divulgados por la Revista Semana?

El escándalo surge a raíz de unos audios que la Revista Semana atribuye a Eva Ferrer, exconsejera presidencial y cercana a la primera dama. En los audios se mencionan supuestas intervenciones de Alcocer en nombramientos de altos cargos y el uso de ‘testaferros’ para mover dinero, lo que llevó a que la Fiscalía fuera alertada y la primera dama pidiera una investigación exhaustiva sobre las responsabilidades individuales.

Qué significa la ropa de la familia Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Esta fue la ropa y los accesorios que usó el presidente Gustavo Petro en el inicio de las elecciones presidenciales de este domingo 21 de junio. Tanto el presidente, como una de sus hijas, mandaron mensajes con sus 'looks' y esto es lo que se sabe.