Se ultiman detalles para la posesión de Abelardo de la Espriella este viernes 7 de julio en la Arena Universidad Santiago de Cali. El abogado hará el juramento como presidente de Colombia a las 3 de la tarde en la capital vallecaucana, y los invitados ya tienen en su poder la invitación.

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Recientemente se conoció cómo es la tarjeta para las personas que estarán presentes en la ceremonia de cambio de poder, donde habrá congresistas, mandatarios extranjeros, líderes políticos, presidentes de organizaciones y personas del común.

La invitación la extiende el presidente del Congreso, Honorio Henríquez, y es una tarjeta blanca con letra azul y en cursiva, además del sello del Escudo de Colombia en dorado. La misiva detalla que quien la reciba ha sido convocado a la posesión de De la Espriella en Cali.

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Además, deja como código de vestimenta un traje de calle oscuro. Sumado a ello, se aclara que la invitación es “personal e intransferible”.

#Política | Se conoció la invitación oficial para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA), que se realizará el próximo viernes 7 de agosto a las 3:00 p.m. en la Arena de la Universidad de Santiago de Cali. La tarjeta señala que… pic.twitter.com/xVMZNZQiZS — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 4, 2026

Además, se pide a los invitados que lleguen una hora y media antes del inicio de la posesión, a la 1:30 de la tarde de ese viernes. Finalmente, se aclara que para entrar al coliseo de la Universidad de Cali se debe mostrar la tarjeta en físico.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.