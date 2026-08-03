Por: EL PILON SA

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Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), confirmó su asistencia a la ceremonia de posesión de Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia. Este evento se llevará a cabo el 7 de agosto en el auditorio Arena USC de la Universidad Santiago de Cali y se perfila como uno de los actos más destacados para el inicio del nuevo gobierno. De acuerdo con BluRadio Colombia, la jornada contará con la participación de importantes figuras de la política y la diplomacia internacional, entre quienes se encuentran Felipe VI, el presidente de Argentina, Javier Milei; Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y el líder político chileno José Antonio Kast, junto a otros altos representantes internacionales.

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En este contexto de relevancia institucional, la visita de Infantino adquiere un matiz especial, pues coincide con una etapa de fuertes cuestionamientos hacia su gestión al frente de la FIFA. Según reportes, el dirigente enfrentó recientemente uno de los mayores desafíos de su mandato tras impulsar el FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto orientado a la creación de una filial comercial encargada de administrar los principales activos económicos de la organización. El plan, valorado en cerca de 20.000 millones de dólares, proponía que inversionistas privados gestionaran y explotaran los derechos comerciales de torneos tan emblemáticos como la Copa Mundial de la FIFA.

Sin embargo, la propuesta desató un profundo malestar entre varias confederaciones internacionales que manifestaron su desacuerdo respecto a la estrategia de privatización del fútbol mundial. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), que integra 55 federaciones, lideró la oposición, acompañada por la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF). Ambas entidades advirtieron incluso sobre la posibilidad de abandonar los principales certámenes organizados por la FIFA si la iniciativa prosperaba. Ante la presión ejercida por estos organismos y el pronunciamiento sobre la pérdida de confianza en su liderazgo, Infantino se vio obligado a archivar el proyecto.

Adicionalmente, la controversia se intensificó con la aparición de informes que sugerían un considerable aumento en los beneficios salariales para el dirigente en caso de cristalizar la propuesta. Aunque finalmente fue retirada, la iniciativa afectó la imagen y la posición de Infantino en la FIFA, generando debate sobre la dirección y el control en el máximo ente del fútbol global.

¿Por qué es relevante la presencia de Gianni Infantino en la posesión de Abelardo De La Espriella?

La asistencia de Infantino en la investidura de De La Espriella destaca por el contexto internacional y la coyuntura que enfrenta actualmente la FIFA, lo cual resalta la importancia de los vínculos institucionales entre el fútbol y los escenarios políticos de alto nivel.

¿Qué es el FIFA Forward Enterprise (FFE) y por qué generó controversia?

El FIFA Forward Enterprise es un proyecto impulsado por Gianni Infantino que buscaba crear una filial comercial privada para gestionar y explotar los derechos económicos de competencias tan importantes como el Mundial de Fútbol. Generó rechazo entre organizaciones como la UEFA y la CONCACAF debido a los riesgos de privatización y pérdida de control sobre el fútbol internacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.