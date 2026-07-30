Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Las selecciones nacionales de Europa decidieron no participar en los torneos organizados por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) mientras siga en marcha un proyecto para permitir la entrada de inversionistas privados en una nueva filial comercial de la entidad máxima del fútbol mundial. Según el comunicado difundido este jueves 30 de julio, la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) y sus 55 federaciones acordaron de manera unánime condicionar su regreso a una doble exigencia: el retiro completo del proyecto y la entrega de garantías firmes por parte de la FIFA para evitar cualquier tipo de apertura de sus competencias y estructura a la propiedad privada.

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La UEFA fue contundente al afirmar que “la Copa del Mundo no está en venta”, poniendo de manifiesto su preocupación sobre el procedimiento detrás de la propuesta. El órgano manifestó que la iniciativa fue elaborada sin la consulta suficiente a los actores fundamentales del fútbol internacional, como confederaciones, federaciones, jugadores y clubes. Según la UEFA, permitir el ingreso de capital privado podría trastocar las prioridades de la FIFA, ya que las decisiones sobre calendarios, formatos y organización de los torneos dependerían en exceso del interés financiero de los inversionistas.

El origen del conflicto radica en el proyecto 'FIFA Forward Enterprise', que busca concentrar los derechos comerciales de los principales torneos y vender participaciones minoritarias, sin control de las decisiones, a inversionistas externos. Con esta estrategia, la FIFA espera recaudar hasta 4.200 millones de dólares e incrementar su inversión global en el desarrollo del fútbol. A cambio, cada una de las 211 federaciones recibiría hasta 40 millones de dólares en el ciclo 2027-2030, divididos entre un desembolso extraordinario y recursos del programa FIFA Forward. Para avanzar, la FIFA necesita el respaldo mayoritario de sus asociaciones y la decisión debe tomarse antes del 19 de septiembre de 2026.

Europa, sin embargo, percibe el plazo impuesto y el atractivo económico como mecanismos de presión y destaca la ausencia de un debate previo transparente. En el comunicado, indicó que ninguna institución puede transferir a inversionistas lo que se administra “en nombre del fútbol”. Desde Asia también hay reservas, con el presidente de la Confederación Asiática, Salman bin Ibrahim Al Jalifa, exigiendo un examen más riguroso antes de tomar cualquier decisión.

La primera competición bajo amenaza sería la Copa Mundial Femenina Sub-20 en Polonia entre el 5 y 27 de septiembre de 2026, que podría desarrollarse sin equipos europeos. Otros torneos juveniles también estarían en riesgo. Hasta ahora, la medida se limita a las selecciones y no abarca a los clubes, y podría ser revertida si la FIFA modifica su posición.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la UEFA se opone a la entrada de inversionistas privados en la FIFA?

La UEFA argumenta que permitir inversionistas privados en la FIFA podría cambiar el enfoque de la organización hacia intereses financieros, poniendo en riesgo la autonomía deportiva y la gestión de los torneos. Según su comunicado, estos cambios afectarían directamente la integridad de competiciones como la Copa del Mundo y otros eventos internacionales.

¿Qué impacto tendría el boicot de las selecciones europeas en los torneos de la FIFA?

Si el conflicto persiste, la ausencia de selecciones europeas afectaría la calidad deportiva y el atractivo comercial de los principales campeonatos de la FIFA, incluidas ediciones futuras de la Copa Mundial y torneos juveniles ya programados, según el análisis presentado en el texto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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