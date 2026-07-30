El fútbol internacional podría estar frente a uno de los capítulos más delicados de su historia. De acuerdo con una publicación de The Athletic, las 55 asociaciones miembro de la Uefa habrían respaldado un boicot a las competiciones organizadas por la Fifa si prospera el proyecto liderado por Gianni Infantino para abrir la puerta a inversionistas privados en la explotación comercial de los Mundiales.

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(Vea también: Qué es lo que quiere Gianni Infantino al vender parte del Mundial a inversionistas; sería legal)

La información señala que la decisión habría sido tomada durante una reunión virtual extraordinaria celebrada este 30 de julio, en medio del creciente choque entre las dos organizaciones que gobiernan el fútbol mundial. Hasta el momento, ni la UEFA ni la FIFA han emitido un pronunciamiento oficial sobre el supuesto acuerdo.

El plan de la FIFA que desató la molestia en Europa

Según The Athletic, el origen del conflicto está en la intención de la Fifa de crear una nueva estructura comercial que permita vender participaciones a fondos de inversión privados y recaudar cerca de 20.000 millones de dólares.

Entre las empresas mencionadas en el informe aparece Thrive Eternal, firma vinculada a la familia Kushner, situación que incrementó las críticas dentro del fútbol europeo.

La preocupación de la UEFA sería que una operación de este tipo modifique el modelo tradicional de gobernanza del fútbol y otorgue una influencia mucho mayor a inversionistas privados sobre las principales competiciones internacionales.

European nations have agreed to boycott the World Cup over FIFA’s plans to sell stakes in the tournament to private investors. The decision was taken at a virtual meeting of the 55 national associations which are members of UEFA, the European football confederation, on Thursday,… pic.twitter.com/EfgDtSZOPK — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 30, 2026

Los mundiales de 2027 y 2030 quedarían en el centro de la disputa

Si el boicot llegara a concretarse, el impacto sería enorme para el calendario de la Fifa.

El Mundial Femenino de Brasil 2027 perdería la presencia de varias de las selecciones más fuertes del planeta, mientras que el Mundial masculino de 2030 viviría una situación aún más llamativa, ya que España y Portugal, dos de los países organizadores junto con Marruecos, hacen parte de la Uefa.

Por ahora, el escenario sigue siendo de incertidumbre. Aunque el informe de The Athletic describe un fuerte respaldo de las federaciones europeas a esta postura, todavía se espera una posición oficial tanto de la UEFA como de la FIFA sobre un conflicto que podría cambiar el rumbo del fútbol internacional.

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