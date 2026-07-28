Una decisión arbitral que marcó los cuartos de final del Mundial de 2026 volvió a provocar debate. La International Football Association Board (IFAB) reconoció, mediante su Circular N.° 34, que la expulsión del delantero suizo Breel Embolo frente a Argentina fue consecuencia de una incorrecta aplicación del protocolo VAR, reavivando las preguntas sobre si la Albiceleste terminó beneficiada por ese error.

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Aunque la IFAB admitió la equivocación del procedimiento, también dejó claro que el resultado del partido no cambiará, por lo que Argentina mantiene su clasificación a las semifinales.

¿Qué pasó en la jugada que cambió el partido?

La acción ocurrió en el minuto 72, cuando Argentina y Suiza empataban 1-1 en un partido muy parejo.

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Inicialmente, el árbitro portugués João Pinheiro sancionó falta a favor de Suiza y mostró tarjeta amarilla a Leandro Paredes, al considerar que había cometido una infracción sobre Embolo.

Sin embargo, desde el VAR le informaron que Paredes no había tocado al atacante suizo. Tras revisar la acción en el monitor, el juez retiró la amonestación al argentino y decidió mostrarle segunda tarjeta amarilla a Embolo por simulación, lo que significó su expulsión.

Suiza disputó el resto del compromiso con diez jugadores y Argentina terminó imponiéndose 3-1 en el tiempo suplementario para avanzar a las semifinales.

¿Por qué dice la IFAB que hubo un error?

En su Circular N.° 34, la IFAB explicó que el VAR sí podía intervenir para corregir la identidad de un jugador sancionado, pero no tenía autorización para transformar una revisión de esa naturaleza en una nueva evaluación disciplinaria por simulación.

Es decir, si el árbitro comprobaba que Paredes no cometió la falta, podía retirar la amarilla al argentino, pero no estaba habilitado para amonestar a Embolo mediante esa misma revisión.

Según el organismo, el procedimiento correcto habría sido retirar la tarjeta al argentino y reanudar el juego conforme al reglamento, sin expulsar al delantero suizo.

¿Favoreció esta decisión a Argentina?

La admisión del error volvió a alimentar el debate entre aficionados y analistas, ya que la expulsión dejó a Suiza con un hombre menos durante los últimos minutos del tiempo reglamentario y toda la prórroga, periodo en el que Argentina consiguió los goles de la clasificación.

En redes sociales, muchos usuarios compararon esta acción con otras jugadas del torneo, como una entrada del paraguayo Miguel Almirón frente a Estados Unidos que solo fue sancionada con tarjeta amarilla, cuestionando la uniformidad en la aplicación del criterio arbitral.

Pese al reconocimiento del error por parte de la IFAB, el organismo aclaró que la Circular tiene un carácter instructivo para evitar que la situación vuelva a repetirse, pero no implica la modificación del resultado del encuentro entre Argentina y Suiza.

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