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A más de mitad de año del 2026, las diferentes categorías de la Selección Colombia ya han tenido participación en diferentes torneos Conmebol y FIFA, pero así mismo le restan muchos otros para lo que resta del año.
Selección Colombia Masculina de Mayores
Sin duda el torneo más importante para la FCF fue el Mundial 2026 disputado en Estados Unidos, México y Canadá, donde el equipo masculino de mayores terminó en el puesto 10, al llegar a los octavos de final del certamen, sumando 11 puntos con un balance del 73.3 %.
Ahora, los dirigidos por Néstor Lorenzo tendrás cuatro partidos de preparación antes de culminar el año, la primera fecha FIFA se jugará del 21 de septiembre al 6 de octubre, y aún si confirmación oficial de rivales, la prensa internacional habla que será Perú y México en Estados Unidos. La segunda fecha está programada del 9 al 17 de noviembre, sin rivales confirmados.
Selección Colombia Masculina Sub-20
Tras lograr el tercer puesto en el Mundial de la categoría disputado en Chile en 2025 y Neyser Villarreal, por su parte, obtuvo el botín de plata del campeonato con cinco goles anotados; la ‘tricolor’ aún no tiene partidos oficiales programados ni fechas confirmadas hasta el momento, para lo que resta del año.
Selección Colombia Masculina Sub-17
El combinado logró con rotundo éxito consagrarse campeón del sudamericano de la categoría 2026 disputado en el mes de abril, tras golear 4-0 a Argentina en la final, logrando así su segundo título continental en la historia y rompiendo una sequía de 33 años.
Los dirigidos por Fredy Hurtado tendrán dos partidos de fogueo frente a Chile en su casa, el primero será el día martes de 28 de julio a las 11:00 a.m. (hora de Colombia), y posteriormente el jueves 30 de julio a las 3:00 de la tarde, hora nacional.
Selección Colombia Femenina de Mayores
Las dirigidas por Angelo Marsiglia se consagraron campeonas de la Liga de Naciones 2026, tras vencer 4-3 a Paraguay el 9 de junio de 2026 en el Estadio Defensores del Chaco, asegurando un cupo directo al Mundial Femenino en Brasil 2027.
Ahora, sus próximos encuentros serán por los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, y será en el siguiente calendario:
- Colombia vs. Jamaica: 29 de julio de 2026 a las 3:00 p.m. (hora de nuestro país)
- Colombia vs. México: 31 de julio de 2026 a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país)
- Colombia vs. Cuba: 1 de agosto de 2026 a las 6:00 p.m. (hora de nuestro país)
Selección Colombia Femenina Sub-20
Las dirigidas por Carlos Paniagua están a puertas de disputar el Mundial de la categoría que tendrá lugar en Polonia y se disputará del 5 al 27 de septiembre, así es su calendario en la fase de grupos:
- Costa Rica – Colombia, 7 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)
- Colombia – Portugal, 10 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)
- Colombia – Corea del Norte, 13 de septiembre, 11:00 a.m. (hora de nuestro país)
Selección Colombia Femenina Sub-17
Tras culminar su participación en el Sudamericano de la categoría este año, disputado en Paraguay, donde finalizó en el tercer puesto de su grupo tras vencer 3-0 a Paraguay, la Selección aún no tiene partidos programados para lo que resta del año.
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