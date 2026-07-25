Una de las imágenes más comunes durante las discusiones entre futbolistas está a punto de desaparecer del fútbol colombiano. La Dimayor confirmó la adopción de las nuevas directrices de la International Football Association Board (IFAB), entre ellas una norma que permitirá a los árbitros expulsar directamente a los jugadores que se tapen la boca mientras insultan o confrontan a un rival, un juez o un integrante del cuerpo técnico.

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La medida comenzará a aplicarse en la Liga BetPlay, el Torneo BetPlay y la Copa Colombia, luego de haber sido utilizada en competencias internacionales, incluido el Mundial, como parte de los esfuerzos por combatir las agresiones verbales y los actos discriminatorios dentro del campo.

¿Cuándo podrán expulsar a un jugador?

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La nueva directriz no castiga el simple hecho de cubrirse la boca. Lo que sancionará el árbitro será el uso de ese gesto para ocultar insultos, amenazas o expresiones ofensivas durante una confrontación.

Es decir, un futbolista podrá recibir tarjeta roja directa si se tapa la boca con la mano, el brazo o la camiseta mientras encara a un rival, discute con un árbitro o se dirige de manera agresiva a un miembro del cuerpo técnico.

¿Por qué se creó esta regla?

La modificación fue impulsada por la IFAB después de varios episodios de insultos, expresiones racistas y lenguaje discriminatorio registrados en competiciones internacionales.

Al cubrirse la boca, muchos jugadores impedían que las cámaras y el equipo arbitral pudieran identificar con claridad lo que estaban diciendo, dificultando la investigación y sanción de esas conductas.

Con esta nueva interpretación, los árbitros tendrán una herramienta adicional para castigar ese comportamiento y desincentivar este tipo de acciones.

Hay una excepción importante

La Dimayor aclaró que no toda acción de taparse la boca será sancionada. Por ejemplo, si un jugador utiliza ese gesto para hablar de una jugada, una estrategia o una indicación táctica con un compañero, no habrá infracción.

La expulsión únicamente procederá cuando el árbitro considere que el futbolista está utilizando ese movimiento para ocultar una agresión verbal o un enfrentamiento, en línea con las nuevas directrices establecidas por la IFAB y que ya empezarán a regir en el fútbol profesional colombiano.

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