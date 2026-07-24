La llegada hace algunos meses de Wuilker Faríñez y ‘Pipo’ Vivas al Inter de Bogotá no responde únicamente a una apuesta deportiva. El club también busca fortalecer su vínculo con la comunidad venezolana residente en la capital colombiana, una estrategia que fue explicada por Mauricio Ucrós, director de estrategia de la institución, durante una entrevista con Win Sports.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: [Video] Jhon Jáder Durán arrancó con toda en Benfica: metió gol en su primer partido)

Según el directivo, la intención es que el equipo se convierta en un espacio de encuentro para los miles de venezolanos que viven en Bogotá, aprovechando el arraigo que generan dos referentes de la selección Vinotinto.

El proyecto busca unir a la comunidad venezolana

En declaraciones entregadas a Win Sports, Ucrós aseguró que el objetivo es construir una relación que trascienda lo deportivo y permita que el club sea identificado como un punto de encuentro para la diáspora venezolana.

Lee También

Como parte de esa iniciativa, el Inter de Bogotá impulsará actividades culturales y sociales, entre ellas ‘Candlelight por Venezuela’, un evento con música tradicional venezolana que también tendrá un componente solidario para recaudar recursos destinados a apoyar procesos de reconstrucción del país, luego del potente terremoto del pasado mes de junio.

La idea es que tanto Faríñez como ‘Pipo’ Vivas lideren estas actividades y se conviertan en embajadores del proyecto dentro y fuera de la cancha.

⚽🔝”Queremos que la comunidad venezolana en Bogotá encuentre en Inter un espacio para reencontrarse con su gente y estar cerca de Wuilker y ‘Pipo'”, Mauricio Ucrós, director de estrategia de Inter. Bogotá.#MedioTiempoWIN pic.twitter.com/EcOSuY7T1s — Win Sports (@WinSportsTV) July 24, 2026

Un proyecto que va más allá de la Liga BetPlay

El plan llega en un momento positivo para el Inter de Bogotá, que ocupa posiciones destacadas en la Liga BetPlay 2026 y busca consolidar una identidad propia tanto en el ámbito deportivo como social.

Con la incorporación de dos futbolistas venezolanos de reconocimiento internacional, la institución espera fortalecer su conexión con una comunidad que ha crecido significativamente en Colombia durante los últimos años y convertir al club en un referente de integración a través del deporte.

* Pulzo.com se escribe con Z