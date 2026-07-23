Independiente Santa Fe arrancó con el pie derecho el segundo semestre con un trabajado triunfo por los ‘playoff’ de la Copa Sudamericana. El cuadro bogotano derrotó 2-0 al Caracas para acercarse a los octavos de final.

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El ‘León’ dominó el encuentro desde el principio con algunas ocasiones de gol, aunque no lograba traducir su superioridad con un tanto. Sin embargo, el rojo volvió a depositar la confianza en su goleador, Hugo Rodallega. El atacante no defraudó y abrió el marcador sobre el minuto 30.

Los capitalinos bajaron el ritmo en el segundo tiempo, aunque no hubo respuesta por parte de la visita. Sin embargo, el tanto de la tranquilidad llegó desde el banquillo. El uruguayo Franco Fagúndez amplió la ventaja sobre el cierre del partido, luego de cazar un centro de media altura para rematar con su pie derecho en el aire.

Con ese último tanto, Santa Fe consiguió una diferencia considerable para jugarse el paso en el partido de vuelta en territorio venezolano. El encuentro se llevará a cabo el próximo 30 de marzo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Lara, ya que el recinto donde Caracas hace de local no podrá usarse debido a los trágicos terremotos en el país vecino.

El vencedor de esta llave jugará contra River Plate en los octavos de final, una serie que desde ya promete un reto enorme para quien salga victorioso.

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