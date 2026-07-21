Después de varios días en los que los aficionados estaban acostumbrados a ver a las mejores selecciones del planeta en el Mundial 2026, ahora el turno es nuevamente para los equipos, puesto que apenas unas horas después de que terminó el torneo orbital, ya se enfocan de una vez en el segundo campeonato de clubes más importante del continente.

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Y es que a partir de esta semana regresa la Copa Sudamericana con la fase de ‘playoffs’, es decir, en la que se miden los segundos del grupo con los que cayeron de la Copa Libertadores.

En esta ronda hay dos equipos colombianos, que tienen rivales muy complicados y por eso pintan para ser muy buenos compromisos.

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Qué equipos juegan en la Copa Sudamericana

El primero es Independiente Medellín, que juega frente a Vasco Da Gama de Brasil este miércoles, 22 de julio, a partir de las 5:00 de la tarde, hora colombiana. Este será el primer encuentro de Luis Amaranto Perea como técnico de Medellín, luego de ser asistente técnico de Néstor Lorenzo en la Selección Colombia durante el Mundial 2026.

Luego aparece Independiente Santa Fe, que recibe a Caracas de Venezuela el jueves 23 de julio a partir de las 7:30 de la noche en el estadio El Campín de Bogotá.

Cabe destacar que ambos encuentros tendrán transmisión tanto de la aplicación Disney Plus como de DSports y su aplicación DGo.

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Además, hay otros partidazos, como Bolívar de Bolivia contra Gremio y Boca Juniors de Argentina contra O’Higgins, que eliminó a Millonarios en su propio estadio hace apenas unas semanas.

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De esta manera, los hinchas ahora deben cambiar de camiseta para apoyar a sus respectivos clubes en el torneo internacional.

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