En este momento, toda la atención de los aficionados del fútbol están enfocados en el Mundial, pues faltan pocos días para que ruede el balón en Estados Unidos, México y Canadá y hay mucha emoción rondando por los distintos países.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Cuánto dinero ganó Millonarios en Sudamericana, pese a eliminación vs. O’Higgins; varios millones)

Sin embargo, de reojo hay que mantener el foco en los equipos del fútbol profesional colombiano, puesto que apenas termine la Copa del Mundo regresan tanto los torneos nacionales como los internacionales.

De hecho, apenas unos días después de la final que se jugará en Nueva York vuelve la Copa Sudamericana y unos días después la Libertadores, torneos en los que quedan tres representantes colombianos.

Lee También

Cuándo juegan los colombianos en Libertadores y Sudamericana

Este jueves, 4 de junio, Conmebol dio a conocer los horarios de los compromisos de los equipos colombianos tanto en los octavos de la Libertadores como en los ‘playoffs’ de la Sudamericana.

En Copa Sudamericana, por ejemplo, que juegan Medellín y Santa Fe, los horarios son:

Santa Fe vs. Caracas

Partido de ida: 23 de julio a las 7:30 de la noche en Bogotá.

Partido de vuelta: 30 de julio a las 7:30 de la noche en Caracas.

Medellín vs. Vasco Da Gama

Partido de ida: 22 de julio a las 5:00 de la tarde en Medellín.

Partido de vuelta: 29 de julio a las 5:00 de la tarde en Río de Janeiro.

📅 ¡El fixture del Playoffs de Octavos de Final de la CONMEBOL #Sudamericana! pic.twitter.com/k30Pzhsimh — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 3, 2026

En cuanto a los octavos de la Libertadores, los partidos de los octavos de final son:

Tolima vs. Independiente del Valle

Partido de ida: 11 de agosto a las 7:30 de la noche en Ibagué.

Partido de vuelta: 18 de agosto a las 9:30 de la noche con sede aún por definir.

📅 ¡El fixture de los Octavos de Final de la CONMEBOL #Libertadores! pic.twitter.com/4deIL6mfMk — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) June 3, 2026

(Ver también: Racing Club de Avellaneda prescinde de Gustavo Costas tras la eliminación en la Copa Sudamericana 2026)

De esta manera, los equipos ya están pensando en estos partidos porque además del ámbito deportivo, significa mucho también en cuanto al tema económico.

* Pulzo.com se escribe con Z