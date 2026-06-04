A pocos días para el inicio de la Copa del Mundo, una de las grandes preocupaciones logísticas no tiene que ver con lo deportivo, sino con el clima. En particular, las estrictas regulaciones de seguridad frente a tormentas eléctricas en Estados Unidos podrían provocar retrasos prolongados en varios partidos del torneo.

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Aunque para muchos aficionados este escenario puede parecer exagerado, lo cierto es que se trata de protocolos reales, ampliamente utilizados en el deporte estadounidense y que ya han generado interrupciones significativas en competiciones recientes.

De acuerdo con reportes internacionales, como el publicado por Bavarian Football Works, en Estados Unidos existe una normativa clara: si se detecta actividad eléctrica —rayos o descargas— dentro de un radio aproximado de 8 millas (unos 13 kilómetros) del estadio, el partido debe suspenderse de inmediato.

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Esto implica que los jugadores deben abandonar el campo y resguardarse en los vestuarios, mientras que los aficionados son dirigidos a zonas seguras dentro del escenario deportivo. La prioridad absoluta es evitar cualquier riesgo ante un fenómeno que puede ser altamente impredecible y peligroso.

Uno de los puntos más relevantes del protocolo es el llamado “reloj de seguridad”. Una vez se registra el último rayo cercano, se activa una cuenta regresiva de 30 minutos antes de poder reanudar el juego. Sin embargo, si durante ese tiempo ocurre otra descarga eléctrica, el conteo se reinicia desde cero.

Este detalle es clave para entender por qué los retrasos pueden extenderse durante horas. En escenarios de tormentas persistentes, el reloj puede reiniciarse una y otra vez, generando pausas largas e impredecibles. Según beIN Sports, este mismo protocolo ya provocó múltiples suspensiones en el Mundial de Clubes 2025, lo que sirve como antecedente directo de lo que podría ocurrir en el Mundial 2026.

Además, el sistema no es arbitrario. Expertos explican que los rayos pueden impactar incluso a varios kilómetros del núcleo de la tormenta, lo que justifica el radio de seguridad adoptado.

Otro punto importante es que la Fifa no tiene margen de maniobra frente a estas reglas. Aunque el organismo es el encargado del torneo, las normativas de seguridad en territorio estadounidense prevalecen. Es decir, ni siquiera la entidad rectora del fútbol mundial puede evitar la suspensión de un partido si se activa el protocolo climático.

Esto abre un escenario particular para el Mundial 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá. En el caso específico de las sedes estadounidenses, el impacto de estas medidas podría ser significativo, especialmente en ciudades donde las tormentas eléctricas son frecuentes.

No obstante, no todos los partidos estarán expuestos al mismo riesgo. Algunas sedes cuentan con estadios techados —como los de Atlanta o Houston— lo que reduce considerablemente la probabilidad de interrupciones. Aun así, en escenarios abiertos la posibilidad de retrasos prolongados es real.

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