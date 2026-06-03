A poco más de una semana del inicio del Mundial de 2026, la reconocida astróloga Mhoni Vidente volvió a pronunciarse sobre lo que, según sus visiones, podría ocurrir en la cita orbital que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

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Durante una reciente intervención, la vidente aseguró que la Selección Colombia tendría una destacada participación en el torneo y la señaló como una de las selecciones llamadas a sorprender a los aficionados durante la competencia. Según sus predicciones, el combinado nacional podría convertirse en una de las revelaciones del campeonato.

“La revelación del Mundial va a ser el equipo de Colombia, así que Colombia va a pasar a la segunda ronda junto con Portugal y que va a pasar al quinto partido (octavos de final)”, indicó la cubana en un video que subió a sus redes sociales.

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Mhoni también se refirió a los equipos que considera favoritos para quedarse con el trofeo. De acuerdo con sus pronósticos, el próximo campeón del mundo saldría de un grupo integrado por España, Portugal y Argentina, selecciones que, según afirmó, cuentan con la energía necesaria para llegar hasta las últimas instancias del certamen.

Otro de los países mencionados por la astróloga fue Croacia, equipo al que señaló como una posible sorpresa del torneo. Incluso, sostuvo que podría instalarse entre las mejores selecciones de la competición, pese a no figurar entre los principales candidatos al título.

Las declaraciones de Mhoni llegan cuando varias selecciones ultiman detalles para el arranque del campeonato. Aunque sus predicciones no tienen sustento deportivo o estadístico, suelen despertar curiosidad entre sus seguidores cada vez que se aproxima un evento de gran relevancia internacional.

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¿Cuándo inicia el Mundial 2026 y por dónde verlo en Colombia?

La espera está por terminar para los aficionados al fútbol. El Mundial de 2026 comenzará el próximo 11 de junio con el partido inaugural que se disputará en la Ciudad de México, marcando el arranque de la primera Copa del Mundo organizada de manera conjunta por Estados Unidos, México y Canadá. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio, fecha en la que se jugará la gran final.

Esta edición también será histórica porque contará con la participación de 48 selecciones, un formato ampliado que llevará el número total de encuentros a 104 partidos a lo largo de poco más de un mes de competencia.

En Colombia, los aficionados tendrán varias opciones para seguir el campeonato. Los canales Caracol Televisión y Canal RCN transmitirán encuentros en señal abierta, incluidos los compromisos de la Selección Colombia. Por su parte, Win Sports también contará con varios partidos dentro de su programación.

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