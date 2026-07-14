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Este artículo fue curado por Andrea Castillo   Jul 14, 2026 - 7:53 am
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Se conocen nuevos detalles en la investigación del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en un establecimiento comercial de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación señaló que el hombre señalado como responsable habría mantenido durante varios meses conductas de persecución, intimidación y hostigamiento contra la mujer, luego de que ella rechazara una propuesta para iniciar una relación sentimental.

El feminicidio ocurrido en un establecimiento comercial de Soacha continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que han dado a conocer nuevos elementos sobre los hechos que antecedieron al crimen. El caso ocurrió el pasado 12 de julio en un almacén de Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, donde la mujer trabajaba desde hacía aproximadamente cinco años. Allí fue atacada con un arma blanca por un hombre que posteriormente fue capturado en flagrancia por integrantes de la Policía Nacional. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

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Investigación apunta a un patrón de acoso antes del feminicidio en Soacha

Según la información entregada por la Fiscalía, el hoy procesado conoció a la mujer en febrero de este año cuando visitó el establecimiento comercial donde ella laboraba. En ese momento manifestó interés en iniciar una relación sentimental, pero la respuesta de la víctima fue negativa. Tras esa decisión comenzaron una serie de comportamientos que ahora hacen parte del material probatorio recopilado por los investigadores.

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El ente acusador sostiene que, desde entonces, el hombre habría mantenido un constante asedio hacia la mujer, situación que fue aumentando con el paso de las semanas. Dentro de la investigación se estableció que la víctima habría sido objeto de seguimientos y constantes actos de hostigamiento que alteraron su rutina diaria. En al menos dos oportunidades, fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la mujer cuando terminaba su jornada laboral.

De acuerdo con los elementos recopilados durante la investigación, los policías debieron acompañarla desde su lugar de trabajo hasta su residencia con el fin de evitar que continuara siendo intimidada por el hoy procesado.

“En dos oportunidades fue necesaria la intervención de la Policía Nacional para trasladarla de su lugar de trabajo hasta su residencia y evitar así el hostigamiento del que era objeto. El 10 de mayo y el 5 de junio pasados, el procesado llegó hasta la vivienda de la madre y el excompañero sentimental de la víctima para buscarla e intimidarla”, identificó la Fiscalía.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, el domingo 12 de julio el hombre ingresó al almacén donde trabajaba la víctima y la abordó mientras cumplía con sus labores. En medio de ese episodio, presuntamente la atacó con un arma blanca, ocasionándole cuatro heridas. Personas que se encontraban en el lugar alertaron de inmediato a las autoridades y solicitaron asistencia médica.

(Vea también: Salen a la luz chats de Matthew Foster, el británico señalado de asesinar a Natalia Villalba)

Testigos entregaron a Noticias Caracol un video en el que se aprecia a varias personas que se encontraba realizando compras acercándose al lugar donde quedó la víctima, mientras intentaban controlar la situación y evitar que el presunto responsable abandonara el sitio. El señalado responsable fue reducido y capturado en el lugar de los hechos, quedando a disposición de la Fiscalía para el inicio del proceso judicial correspondiente.

Tras la captura, un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca presentó al detenido ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de feminicidio agravado. Durante la audiencia, el procesado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, teniendo en cuenta los elementos de prueba expuestos por el ente investigador, el juez decidió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en un centro carcelario mientras avanza el proceso penal.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.

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