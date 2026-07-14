Por: Caracol TV

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Se conocen nuevos detalles en la investigación del feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, ocurrido el domingo 12 de julio en un establecimiento comercial de Soacha, Cundinamarca. La Fiscalía General de la Nación señaló que el hombre señalado como responsable habría mantenido durante varios meses conductas de persecución, intimidación y hostigamiento contra la mujer, luego de que ella rechazara una propuesta para iniciar una relación sentimental.

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El feminicidio ocurrido en un establecimiento comercial de Soacha continúa siendo materia de investigación por parte de las autoridades, que han dado a conocer nuevos elementos sobre los hechos que antecedieron al crimen. El caso ocurrió el pasado 12 de julio en un almacén de Homecenter ubicado en el centro comercial Mercurio, donde la mujer trabajaba desde hacía aproximadamente cinco años. Allí fue atacada con un arma blanca por un hombre que posteriormente fue capturado en flagrancia por integrantes de la Policía Nacional. La víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde los médicos intentaron salvarle la vida. Sin embargo, falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas durante la agresión.

(Lea también: Revelan forma en la que británico habría intentado dificultar investigación por la muerte de Natalia Villalba)

Investigación apunta a un patrón de acoso antes del feminicidio en Soacha

Según la información entregada por la Fiscalía, el hoy procesado conoció a la mujer en febrero de este año cuando visitó el establecimiento comercial donde ella laboraba. En ese momento manifestó interés en iniciar una relación sentimental, pero la respuesta de la víctima fue negativa. Tras esa decisión comenzaron una serie de comportamientos que ahora hacen parte del material probatorio recopilado por los investigadores.

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El ente acusador sostiene que, desde entonces, el hombre habría mantenido un constante asedio hacia la mujer, situación que fue aumentando con el paso de las semanas. Dentro de la investigación se estableció que la víctima habría sido objeto de seguimientos y constantes actos de hostigamiento que alteraron su rutina diaria. En al menos dos oportunidades, fue necesaria la intervención de uniformados de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de la mujer cuando terminaba su jornada laboral.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.