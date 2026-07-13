Una mujer murió luego de ser atacada con arma blanca en un almacén Homecenter, ubicado en el centro comercial Mercurio, en Soacha (Cundinamarca). Según informó Noticias Caracol, el hecho ocurrió en la tarde del domingo 12 de julio y el hombre señalado por las autoridades como presunto responsable fue capturado en el lugar.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional y recogida por el medio, la víctima fue identificada como Rosa Mayerly Olaya Coronado, quien recibió múltiples heridas y fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

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¿Qué se sabe del ataque ocurrido en Homecenter de Soacha?

Noticias Caracol indicó que, según el reporte de la Policía, la agresión ocurrió hacia las 3:00 de la tarde dentro del establecimiento comercial.

La institución señaló que la mujer fue atendida inicialmente y posteriormente trasladada al Hospital Cardiovascular de Soacha. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, murió como consecuencia de las heridas ocasionadas durante el ataque.

Asimismo, el medio informó que la persona que acompañaba a la víctima manifestó a las autoridades que el presunto agresor sería su expareja sentimental.

¿Quién es el hombre capturado por el caso?

Con base en la información conocida por Noticias Caracol, el hombre capturado fue identificado por las autoridades como Óscar Giovanni Marulanda.

La Policía informó que fue puesto a disposición del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación para avanzar en el proceso de judicialización y determinar las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

Alcalde de Soacha rechazó el crimen

El alcalde de Soacha, Julián Sánchez Perico, confirmó el caso y expresó su rechazo por lo ocurrido.

Lamentamos profundamente el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, colaboradora de Homecenter #Soacha, atacada por su expareja. Tras los hechos fue trasladada al hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde lamentablemente falleció. Gracias a la reacción de la… — Julián Sánchez Perico Jr (@JulianPericoJr) July 12, 2026

A través de su cuenta de X, el mandatario informó que solicitó acompañamiento institucional para la familia de la víctima y pidió que el proceso judicial avance con celeridad.

“He solicitado a la Secretaría de Desarrollo Social de la ciudad brindar acompañamiento total a su familia y a las autoridades agilizar el proceso de judicialización. No toleraremos ningún tipo de violencia contra nuestras mujeres ni permitiremos que quede en la impunidad. ¡Todo el peso de la ley para el agresor!”, escribió.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.