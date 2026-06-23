Ya han pasado más de 24 horas desde el hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba Angarita dentro de una maleta en un edificio del barrio Chicó, en el norte de Bogotá, un caso que sigue bajo reserva judicial mientras avanzan las investigaciones de las autoridades.

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La mujer, de 36 años y oriunda de Cúcuta, fue encontrada en un inmueble del edificio Morph, donde habría compartido días previos con dos ciudadanos extranjeros: uno de nacionalidad estadounidense y otro británico, quienes actualmente son buscados por las autoridades.

De acuerdo con información conocida por El Tiempo, ambos hombres habrían estado con la mujer en el apartamento 702 del edificio, donde permaneció durante las semanas previas al hallazgo.

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En medio del hermetismo del caso, El Tiempo logró contactar a la madre de la víctima, Claudia Villalba, quien confirmó que la familia se encuentra a la espera de avances oficiales por parte de las autoridades.

“Estamos en la Fiscalía a la espera de que nos digan algo de la investigación. Aún no nos han entregado el cuerpo y haremos el reconocimiento en los próximos días”, señaló.

La mujer agregó que Natalia llevaba varios años viviendo en Bogotá.

“Natalia vivía hace 17 años en Bogotá, hablábamos frecuentemente, pero desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, relató.

Sobre las actividades de su hija, la madre explicó que no tenía claridad sobre su ocupación exacta, aunque sabía que manejaba algún tipo de negocio.

“Ella me decía que tenía una empresa y que trabajaba en eso. No sé de qué era exactamente”, indicó.

Según su testimonio, Natalia vivía actualmente en el apartamento donde fue hallada sin vida, el cual habría ocupado bajo modalidad de renta temporal por semanas mientras buscaba otro lugar para mudarse.

“Lo pagaba por semanas y me dijo que se iba a mudar pronto”, afirmó.

Uno de los elementos que hoy concentra la atención de los investigadores es la desaparición del teléfono celular de la víctima. La madre de Natalia aseguró que, aunque el computador fue encontrado en la habitación, el dispositivo móvil aún no ha sido ubicado.

“El computador estaba en su habitación, pero el teléfono aún no aparece”, dijo, un dato que ahora hace parte de la línea de investigación.

De acuerdo con las primeras indagaciones, Natalia habría tenido contacto reciente con dos ciudadanos extranjeros que permanecieron con ella en el apartamento 702 del edificio Morph.

Las autoridades analizan cámaras de seguridad, registros de ingreso al inmueble y otros elementos para establecer los movimientos previos al hallazgo.

Paralelamente, la mejor amiga de la víctima está rindiendo declaración ante los investigadores, con el objetivo de esclarecer quiénes eran las personas que la frecuentaban y cómo se habrían conocido.

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Aunque el caso permanece en reserva, las autoridades continúan recopilando información para reconstruir las últimas horas de Natalia Villalba Angarita.

Por ahora, no se han confirmado capturas ni imputaciones, pero los investigadores mantienen activas varias líneas de trabajo, especialmente relacionadas con los dos extranjeros identificados en el entorno de la víctima.

La familia, mientras tanto, espera la entrega del cuerpo y respuestas sobre lo ocurrido en uno de los casos que más interrogantes ha generado en los últimos días en la capital.

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