Por: Blu Radio

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Las autoridades revelaron nuevos detalles sobre el caso de Natalia Villalba Angarita, la mujer de 36 años hallada sin vida dentro de una maleta en un edificio del sector de Chapinero, en el norte de Bogotá. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumió el caso bajo las hipótesis de homicidio doloso y muerte violenta.

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El hallazgo se produjo al mediodía en el séptimo piso de un edificio ubicado en la calle 95 # 2. El personal de limpieza ingresó al inmueble y encontró los restos de la víctima, oriunda de Cúcuta, ocultos en una maleta gris dentro del baño, donde la ducha permanecía abierta. Villalba se hospedaba en este apartamento rentado por días desde el pasado 3 de junio.

¿Quiénes son los sospechosos del crimen?

La línea de investigación preliminar de la Fiscalía apunta a dos ciudadanos extranjeros como posibles indiciados, quienes registraron ingreso a la propiedad y son buscados por las autoridades. Según los registros oficiales del establecimiento, un ciudadano estadounidense estuvo con la mujer en la habitación durante la primera reserva, del 3 al 7 de junio.

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Posteriormente, la víctima renovó la estancia hasta el 21 de junio. El pasado miércoles arribó al lugar un hombre de nacionalidad británica, quien permaneció con ella un solo día. Los investigadores recopilan rastros y huellas dactilares en la escena para establecer el rastro y la identidad de ambos hombres.

¿Quién era Natalia Villalba Angarita?

De acuerdo con la información recopilada en sus redes sociales, la mujer cucuteña se desempeñaba como modelo. Asimismo, tras la inspección de sus pasaportes en el lugar de los hechos, los investigadores judiciales identificaron que registraba varios ingresos y viajes recientes a países europeos, específicamente a España.

El CTI continúa con la recolección de material probatorio en el edificio de Chapinero para determinar con exactitud el mecanismo de muerte de la ciudadana y esclarecer los motivos detrás de este crimen.

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