Las autoridades investigan el hallazgo de un cuerpo sin vida encontrado dentro de una maleta en una edificación ubicada en el norte de Bogotá, en hechos reportados al mediodía del lunes 22 de junio en la localidad de Chapinero.

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Según la información preliminar conocida por las autoridades, el cuerpo estaba en una habitación situada, al parecer, en el séptimo piso de un inmueble ubicado en la calle 95 con carrera 21, en el sector de Chicó Norte.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación confirmaron que el lugar funcionaría bajo la modalidad de alojamiento temporal.

El hallazgo se produjo específicamente en la dirección calle 95 #21-80, donde se desplegaron labores de inspección judicial y recolección de evidencias.

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La Policía Metropolitana de Bogotá informó que las diligencias estuvieron a cargo de unidades del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), que realizaron la inspección técnica del cadáver y avanzan en la reconstrucción de lo ocurrido.

De acuerdo con versiones preliminares recopiladas por las autoridades, la víctima habría ingresado acompañada al apartamento antes del hallazgo, aunque este dato sigue siendo materia de verificación dentro del proceso investigativo.

Hasta el momento no se han revelado oficialmente la identidad de la víctima ni detalles sobre posibles responsables, mientras continúan las labores para esclarecer las circunstancias del caso.

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