Las protestas que se registran en Bogotá luego de conocerse el triunfo de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales de este domingo comenzaron a afectar gravemente la movilidad en la capital.

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Transmilenio informó que, hacia las 9:55 de la noche, más de 183.000 usuarios se encontraban afectados por las manifestaciones y bloqueos que persisten en distintos puntos de la ciudad.

Según el sistema de transporte, un grupo de manifestantes bloqueó el paso en la carrera Décima con calle 27 Sur, en todas las calzadas, situación que obligó a modificar la operación en varias troncales.

Cierre de estaciones y suspensión del servicio

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Debido a los bloqueos, Transmilenio activó retornos en el sector de Bicentenario y suspendió temporalmente la operación entre las estaciones San Bernardo y el Portal 20 de Julio.

A la hora permanecen cerradas las siguientes estaciones:

⁠Bicentenario

⁠San Bernardo

⁠Policarpa

Ciudad Jardín

⁠Av. 1o de Mayo

⁠Country Sur

⁠Portal 20 de Julio

⁠Centro Memoria

⁠Concejo de Bogotá

⁠Ciudad Universitaria

⁠Corferias

Museo Nacional

San Diego

Las Nieves

San Victorino

⁠Museo del Oro

⁠Universidades

⁠Aguas

⁠Mandalay

⁠Banderas

⁠TV 86

⁠Biblioteca Tintal

⁠Portal Américas

Transmilenio reportó, además, desvíos para las rutas zonales y alimentadoras en el sector de La “Y”, en Yomasa, debido a la presencia de manifestantes.

⏰#TMAhora (9:57 p.m.) 🚨Continúa la afectación al servicio por manifestaciones ajenas a la operación. ❌Permanecen cerradas las estaciones: – ⁠Bicentenario

– ⁠San Bernardo

– ⁠Policarpa

– ⁠Ciudad Jardín

– ⁠Av. 1o de Mayo

– ⁠Country Sur

– ⁠Portal 20 de Julio

-… pic.twitter.com/sknmEyUJCT — TransMilenio (@TransMilenio) June 22, 2026

Las movilizaciones se producen en medio de la jornada posterior a las elecciones presidenciales, que dejaron como ganador a Abelardo de la Espriella, y han generado afectaciones en la movilidad de miles de bogotanos.

Transmilenio recomendó a los usuarios consultar sus canales oficiales para conocer la evolución de la operación y los eventuales cambios en el servicio mientras se superan las manifestaciones.

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