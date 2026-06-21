En la noche de este 21 de junio se hizo realidad lo que prometieron Carlos Carrillo y Gustavo Bolívar antes de las elecciones: las personas empezaron a bloquear las calles y empezaron con el Portal Américas, en Bogotá.

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Pasadas las 9 de la noche y mientras que el presidente electo Abelardo de la Espriella hablaba desde Barranquilla, en este punto del suroccidente de Bogotá salían cerca de 100 personas para empezar a bloquear la avenida Villavicencio y la av. Ciudad de Cali, el sitio en el que durante casi dos meses hubo bloqueos en el 2021.

La concentración fue debajo de la construcción del metro de Bogotá y allí empezaron a hacer cánticos a favor de Iván Cepeda, en contra de Abelardo de la Espriella y siguiendo la línea que dio el presidente Gustavo Petro.

Estas son algunas imágenes que se conocieron de lo que pasó allí:

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#ATENTOS 🚨 Se presentan fuertes bloqueos en el Portal Américas y estaciones aledañas de @TransMilenio por manifestaciones en la Av. C/Cali con Av. V/cencio. La vía está cerrada en ambos sentidos por quema de llantas, por lo que se recomienda a la ciudadanía tomar rutas alternas. pic.twitter.com/HtBSkyVaex — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) June 22, 2026

Petristas registran actos vandálicos en las inmediaciones del Portal Américas, en la ciudad de Bogotá. pic.twitter.com/thvY73DaOw — Eduardo Valencia (@edovago) June 22, 2026

(Vea también: Iván Cepeda y Aida Quilcué perdieron las elecciones, pero ya tienen trabajo y premio de consolación)

Las consecuencias de estos bloqueos se empezaron a ver en las estaciones de Transmilenio. El portal cerró y las personas tuvieron que empezar a caminar desde diferentes puntos de la Av. Américas. Banderas, Mandalay y las demás estaciones dejaron de funcionar.

Pero los bloqueos no son solo en este punto. En Kennedy, cerca de la Av. Boyacá con Av. Américas, también hubo bloqueos y cientos de carros quedaron en la vía. Estas son las imágenes de lo que pasó:

#OrdenPúblico | Nos reportan que hace pocos minutos un grupo de personas bloqueó con llantas los dos carriles de la av. Boyacá con Américas, sentido norte-sur, y le prendieron fuego. El trancón es interminable.

También se captó gente desplazándose a pie hacia sus viviendas. pic.twitter.com/LEUuw0syO5 — Periodismo Público (@periodispublico) June 22, 2026

¿Cómo fueron los bloqueos al Portal de las Américas en el pasado?

Durante el paro nacional de 2021, el Portal de las Américas, en el suroccidente de Bogotá, se convirtió en uno de los principales epicentros de las manifestaciones en la capital. El lugar, rebautizado por muchos manifestantes como “Portal Resistencia”, concentró durante varias semanas marchas, plantones, actividades culturales y, especialmente durante las noches, fuertes enfrentamientos entre algunos grupos de manifestantes y la Fuerza Pública.

Las protestas comenzaron tras el paro nacional convocado el 28 de abril de ese año contra la reforma tributaria del entonces presidente Iván Duque, pero con el paso de los días las movilizaciones ampliaron sus reclamos hacia temas como la desigualdad, el desempleo, la reforma policial y las denuncias por violaciones a los derechos humanos. En Portal Américas, los bloqueos sobre la avenida Ciudad de Cali y la avenida de las Américas se volvieron recurrentes, afectando el funcionamiento de TransMilenio y la movilidad de miles de personas que diariamente transitaban por ese corredor vial.

Con el paso de las semanas, ese sector vivió jornadas de alta tensión. Mientras durante el día predominaban las concentraciones y actividades pacíficas, en las noches eran frecuentes los enfrentamientos, el lanzamiento de piedras y artefactos contundentes, la intervención del entonces Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), incendios y actos de vandalismo. Organizaciones de derechos humanos denunciaron presuntos excesos en el uso de la fuerza por parte de la Policía, mientras las autoridades también reportaron agresiones contra uniformados, daños a la infraestructura pública y bloqueos prolongados.

Uno de los episodios más recordados ocurrió a finales de junio de 2021, cuando un motociclista murió tras impactar contra un cable que había sido atravesado sobre una vía cercana al Portal de las Américas en medio de los bloqueos. El hecho generó una fuerte conmoción nacional y reabrió el debate sobre los riesgos que implicaban los cierres de vías y las manifestaciones prolongadas en ese punto de la ciudad.

Durante cerca de dos meses, Portal Américas fue escenario permanente de protestas, negociaciones entre manifestantes y autoridades, instalación de puestos de mando unificado y operativos para intentar restablecer la movilidad. Aunque buena parte de las manifestaciones fueron pacíficas, el sector quedó marcado como uno de los lugares donde con mayor intensidad se reflejó la crisis social y política que atravesó Colombia durante el paro nacional de 2021.

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