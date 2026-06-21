Abelardo de la Espriella habló ante miles de personas en Barranquilla y entregó sus primeras palabras como presidente.

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“Voy a gobernar para todos los colombianos. No habrá persecuciones. Desde esta noche asumo esta obligación como un mandato sagrado: seré el presidente de todos los colombianos”, apuntó.

“La de hoy es una noche maravillosa, en la que brilló la democracia y Colombia demostró su grandeza. Esta noche marca el inicio de una nueva historia para la nación. Esta noche terminan los enfrentamientos políticos y comienza el servicio a la patria. Por eso quiero expresar, refrendando el juramento que hice junto a mi maestro Álvaro Gómez Hurtado: colombianos, hoy reafirmo mi solemne compromiso de lealtad absoluta con la Constitución de 1991″, añadió.

“Juro defender la Constitución con extrema coherencia para evitar que la destruyan. Juro protegerla de aquellos que pretenden cambiar el Estado de derecho por la tiranía”, apuntó.

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De la Espriella fue elegido como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 tras imponerse en la segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda, candidato del oficialismo.

Según el preconteo de la Registraduría, obtuvo 12.959.515 votos, equivalentes al 49,66 % de la votación con el 99,99 % de las mesas informadas. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto junto con José Manuel Restrepo como vicepresidente.

De la Espriella, reconocido durante años por su trayectoria como abogado y empresario, logró transformar su presencia mediática y jurídica en un proyecto político que rápidamente ganó fuerza nacional.

En menos de un año estructuró el movimiento Defensores de la Patria y se consolidó como la principal figura de la derecha para las elecciones de 2026.

Su campaña estuvo enfocada principalmente en propuestas relacionadas con la seguridad, el fortalecimiento de la autoridad y una posición crítica frente al proyecto político impulsado por el presidente Gustavo Petro. En primera vuelta ya había liderado la votación con más de 10,3 millones de votos.

Su triunfo marca un cambio en el panorama político colombiano y representa el regreso de la derecha al poder para los próximos cuatro años.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.