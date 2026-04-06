El abogado Abelardo de la Espriella lanzó una fuerte arremetida contra el senador Iván Cepeda Castro durante una entrevista concedida a la publicación.

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En ese espacio, el jurista aseguró que en el país hay riesgos para la democracia y la libertad, y señaló directamente a Cepeda como su principal contradictor en el escenario político.

Además, sostuvo que Cepeda representa una continuidad ideológica del actual Gobierno y de grupos armados ilegales, en el marco de estas elecciones presidenciales.

Abelardo de la Espriella reta a Iván Cepeda: “No sea cobarde”

Durante la entrevista, De la Espriella aprovechó el espacio para lanzar un reto directo al senador, invitándolo a sostener un debate público en el marco electoral.

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Según dijo, es la quinta vez que hace este llamado, insistiendo en que su contendor político debería dar la cara ante los ciudadanos.

“Que no sea cobarde, que me dé la cara y que salga a debatir”, expresó, elevando el tono de sus declaraciones.

Incluso, agregó que Cepeda puede asistir con asesores o apoyos si así lo considera, pues lo importante —según él— es que se dé una confrontación de ideas frente al país.

Señalamientos de De la Espriella por proyecto político de Cepeda

En sus declaraciones, el abogado también cuestionó el proyecto político que, a su juicio, representa el senador, al que calificó como un modelo que ha fracasado en otros países.

De la Espriella aseguró que esa visión podría llevar a Colombia a un escenario crítico si se consolida en el poder, en una advertencia que refuerza su postura frente al panorama político actual.

Asimismo, lo tildó de “farsante” y “mentiroso”, insistiendo en que el país debe conocer su postura y contrastarla en un debate abierto.

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