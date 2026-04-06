Abelardo de la Espriella se refirió este lunes a una presunta infiltración de la que habría sido víctima su campaña y que, según él, fue orquestada por el gobierno de Gustavo Petro.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el abogado y candidato presidencial, el presidente lo está “perfilando” y por eso en todo momento lo está “señalando”. Además, descartó que tenga algo que ver con la empresa Thomas Greg & Sons, muy polémica por el tema de pasaportes en Colombia.

“Esto no solo obedece a una estrategia para silenciarme y hacerme matar, sino que lanza ese trino un día antes de la infiltración total por parte de la criminalidad de la Dirección de Inteligencia, que se ha convertido en una cueva de bandidos”, afirmó Abelardo de la Espriella, en Blu Radio.

Entre tanto, el periodista Néstor Morales le preguntó que si esta nueva acción no corresponde a una estrategia del petrismo para elevar el nombre de De la Espriella, a quien consideran que es más fácil de derrotar en una eventual segunda vuelta presidencial.

Lee También

“Doctor Abelardo, usted dice que lo quieren silenciar y arrinconar. Le pregunto que de pronto le suene: ¿No será que quieren crecerlo, pensando en que a usted lo derrotan?”, preguntó Morales, en esa misma emisora.

(Vea también: “¡Están asustados!”: De la Espriella tomó dura decisión ante presunta infiltración del Gobierno)

La respuesta del abogado es que no, que esa no puede ser la interpretación.

“Lo que está en riesgo es mi vida, yo soy un padre de familia, soy esposo, soy un líder de oposición que está aquí sin alianzas con los políticos. Yo no necesito que nadie me crezca porque yo ya hice la alianza que tenía que hacer con el pueblo colombiano. Petro tiene mediciones internas, saben del fervor que despierto en las regiones. Ellos saben que yo puedo derrotar a Cepeda”, afirmó De la Espriella.

Además, señaló que desde el petrismo lo que quieren es arrinconarlo e, incluso, hacerlo “matar”.

“Yo estoy en peligro. Y en cualquier país serio toda la sociedad, los medios se volcarían para protegerme y para pedir garantías”, sentenció el abogado.

* Pulzo.com se escribe con Z